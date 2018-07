Zwei 14-Jährige auf Diebestour im Drogeriemarkt

Die beiden Jugendlichen hatten es nicht nur auf Süßigkeiten abgesehen - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Am Montag gegen 17 Uhr hatten zwei 14-jährige Schülerinnen versucht, Süßigkeiten im Wert von etwa zehn Euro aus einem Drogeriemarkt zu entwenden. Ein Ladendetektiv ertappte sie bei der Tat.

Der Detektiv erkannte in den beiden Schülerinnen diejenigen Ladendiebe wieder, die bereits am vergangenen Samstag in demselben Geschäft gestohlen hatten. Dies hatten Videoaufzeichnungen gezeigt, mit deren Hilfe nun ein eindeutiger Beweis vorgelegt werden konnte.

Die beiden Erlangerinnen entwendeten Drogerieartikel im Gesamtwert von etwa 550 Euro. Ihre Beute, die von der Polizei mittlerweile in Verwahrung genommen wurde, hatten sie in ihren Zimmern versteckt. Gegen die beiden Jugendlichen wurde nun jeweils ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

