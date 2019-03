Zwei Autos schrott: Audi quer über Kreuzung geschleudert

ERLANGEN - Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht auf der Paul-Gossen-Straße ereignet. Es gab glücklicherweise aber nur Leichtverletzte.

Die Feuerwehr hatte nach dem Unfall reichlich zu tun. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Fahrer eines Audi aus Uttenreuth-Weiher befuhr die Paul-Gossen-Straße in Richtung Osten. Er berichtete den Erlanger Nachrichten, dass ein ihm auf der vierspurigen Straße entgegen kommender Volkswagen plötzlich nach links auf die A73 in Richtung Nürnberg abbog. Er rammte das Fahrzeug in Höhe des rechten Vorderrades. Durch die Wucht des Aufpralls drehte es sich um 90 Grad, schleuderte über die Kreuzung und kam entgegen der Fahrtrichtung quer auf der Ausfahrt der A73 zum Stehen.

Der Audi blieb schwer beschädigt in der Einfahrt liegen. In ihm saßen neben dem Fahrer noch vier junge Leute, die aber nur leicht verletzt wurden. Weil es hieß, eines der Autos würde brennen, wurde die Feuerwehr alarmiert. Da der VW aber nicht wirklich brannte und nur leicht rauchte, konnte der Löschtrupp wieder abrücken. Dafür aber musste ein Spezialfahrzeug mit viel Ölbindemittel anrücken. Denn die Kreuzung war trotz mitternächtlicher Stunde stark befahren, weil die Autobahn A3 am Kreuz Fürth/Erlangen gesperrt war.

Die umgeleiteten Autos quetschten sich an den Unfallautos vorbei, bis Feuerwehr und Polizei da waren. Dabei verteilten sie die auslaufenden Betriebsmittel bis hinauf zur Autobahn. Mit großem Aufwand musste die Feuerwehr die Fahrbahn mit Ölbinder abstreuen, und das Granulat auch wieder aufnehmen. Darum waren die Auffahrt zur A73 und auch die Abfahrt in Richtung Büchenbach fast eine Stunde lang komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

