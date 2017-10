Zwei Baiersdorfer für kommunales Engagement geehrt

Horst Gemeinhardt und Klaus-Jürgen Hetz haben "etwas Wertvolles geschaffen" - vor 1 Stunde

Eintrag ins Goldene Buch: Horst Gemeinhardt (sitzend), Alexandra Hiersemann, Klaus-Jürgen Hetz, Martina Stamm-Fibich und Andreas Galster (von links). © Harald Hofmann



Eintrag ins Goldene Buch: Horst Gemeinhardt (sitzend), Alexandra Hiersemann, Klaus-Jürgen Hetz, Martina Stamm-Fibich und Andreas Galster (von links). Foto: Harald Hofmann



Im Rahmen einer Feierstunde wurden die beiden Baiersdorfer Bürger Horst Gemeinhardt und Klaus-Jürgen Hetz mit der Bürgermedaille und mit der Ehrenspange der Stadt für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

"Sie beide haben sich in der Kommune eingebracht und für uns etwas Wertvolles geschaffen, dafür möchten wir Ihnen unsere Ehrerbietung und Dankbarkeit ausdrücken", würdigte Bürgermeister Andreas Galster das Wirken der beiden so Geehrten in seiner Laudatio.

Neben seinem Engagement in Kommunalpolitik, Bund Naturschutz und für die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Pacé hat sich Horst Gemeinhardt vor allem um die Aufarbeitung und Bewahrung der jüdischen Geschichte der Stadt verdient gemacht.

Seine Erkenntnisse hat Gemeinhardt wissenschaftlich in vielen Veröffentlichungen dokumentiert, darüber hinaus hat er auch Kontakte zu Nachkommen ehemaliger jüdischer Baiersdorfer Familien aufgenommen und für den Erhalt des jüdischen Friedhofs gesorgt.

In vielfältiger Weise hat sich auch Klaus-Jürgen Hetz für die Belange Baiersdorfs stark gemacht. Sei es als Jugendtrainer im Sportverein, als Elternbeirat oder im Singverein.

Neben seinem langjährigen Wirken in Stadtrat und Kreistag hat sich Hetz auch in vielen Vereinen und Institutionen ehrenamtlich verdient gemacht.

Als zweiter Vorstand im Heimatverein hat Hetz das Brauchtum des Winteraustreibens der Fasalecken wiederbelebt und als evangelischer Kirchenvorstand die dringend notwendige Renovierung des Gemeindehauses entscheidend vorangetrieben.

Leistung gewürdigt

Warme Dankesworte fanden auch die Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich (SPD) und die Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann (SPD) für die beiden Ausgezeichneten. Sie würdigten in ihren Grußworten das kommunalpolitische Engagement der beiden langjährigen SPD-Mitglieder.

Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Baiersdorf schloss das festliche Programm ab, das musikalisch von den "SwimmingKlezMen" umrahmt wurde.

HARALD HOFMANN