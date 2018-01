Zwei Einbrüche in Erlangen

Zahnarztpraxis und Büroräume sind Opfer — Bargeld erbeutet

ERLANGEN - Gleich zwei Einbrüche hat es im Stadtgebiet am Wochenende gegeben. Dabei ist jeweils Bargeld entwendet worden.

Einbruch Foto: Colourbox.de



Im Ärztehaus an der Nägelsbachstraße ist erneut in eine Praxis eingebrochen worden. Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem vorhergehenden Fall.

Der aktuelle Fall ereignete sich zwischen Samstag, 19 Uhr , und Montag, 7.15 Uhr. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster in die Räume eines Zahnarztes im Erdgeschoss und entwendeten dort zirka 200 Euro.

Wie berichtet, wurde in denselben Gebäudekomplex erst am Wochenende zuvor eingebrochen.

Ebenfalls Unbekannte sind in das Büro eines Anlagenbauers in der Karl-Zucker-Straße eingebrochen. Der Einbruch passierte zwischen Sonntag, 14.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in die Firma ein und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33.

