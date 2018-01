Zwei Einbrüche in Erlangen in nächster Nähe

Täter erbeuteten beides Mal Bargeld — Polizei sucht Zeugen

ERLANGEN - Bisher Unbekannte sind im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag auf Freitag in ein Vereinsheim in Erlangen eingebrochen. Auch in die Räumlichkeiten eines nahe gelegenen Friseursalons drangen bislang Unbekannte ein.

Symbolbild Foto: colourbox



Über ein Dachfenster gelangten die Täter zwischen 19 Uhr (Donnerstag) und 12 Uhr (Freitag) in die Umkleide des Tanzvereins in der Münchener Straße. In den angrenzenden Büroräumen des Vereins öffneten sie diverse Kassenbehältnisse und entwendeten daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Der am Dachfenster entstandene Sachschaden dürfte sich im Bereich von 500 Euro bewegen.

Die Räumlichkeiten eines Friseursalons in der Gerberei wurden zwischen 18.15 Uhr (Donnerstag) und 8.30 Uhr (Freitag) ebenfalls von Einbrechern heimgesucht. Wiederum erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld, das in verschiedenen Geldkassetten in den Geschäftsräumen des Friseursalons aufbewahrt worden war.

Die Spurensicherung der Kripo Erlangen untersuchte beide Tatorte. Ob zwischen den beiden Einbrüchen eine Verbindung besteht, wird geprüft. Die Ermittler des Fachkommissariats erhoffen sich unterdessen Zeugenhinweise zu den beiden Taten.

Unter der Telefonnummer (09 11) 2112 33 33 können sich Hinweisgeber mit der Polizei in Verbindung setzen.

