Zwei Erlanger radeln für einen Film über die Alpen

Die als Bachelorarbeit geplante Tour war für die Studenten der OTH Amberg mehr als eine Reise - vor 33 Minuten

ERLANGEN - Filip Hofmann und Felix Zuppe haben in 16 Tage die Alpen mit dem Fahrrad überquert. In ihrer Dokumentation "Cross Alps" wollen die Erlanger das Leben in den Bergen zeigen.

Die Studenten der OTH Amberg aus Erlangen Filip Hofmann und Felix Zuppe drehen für die Bachelorarbeit eine Dokumentation: CROSS ALPS - Mit dem Fahrrad von München nach Venedig. Hier am Achensee. © crossalps2018



Die Studenten der OTH Amberg aus Erlangen Filip Hofmann und Felix Zuppe drehen für die Bachelorarbeit eine Dokumentation: CROSS ALPS - Mit dem Fahrrad von München nach Venedig. Hier am Achensee. Foto: crossalps2018



Die Idee ist nebenbei entstanden, auf dem Fernweh Festival haben Filip Hofmann (23) und Felix Zuppe (25) von Abenteuern erfahren, von großen Reisen und eindrucksvollen Filmen. Und die Erlanger dachten sich, dass sie das auch können, Reisen, Abenteuer erleben und Filmen.

Bilderstrecke zum Thema Zwei Erlanger radeln von München bis ans Meer Mit dem Fahrrad von München nach Venedig: Filip Hofmann und Felix Zuppe aus Erlangen sind für ihre Bachelorarbeit einmal über die Alpen geradelt. Dabei haben sie die Dokumentation "Cross Alps" gedreht.



Für ihre Bachelorarbeit haben die Studenten der OTH Amberg daraus eine Dokumentation gemacht: „Cross Alps - Mit dem Fahrrad von München nach Venedig“. Am Ende war es dann natürlich viel mehr als eine einfache Radtour über die Alpen.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail