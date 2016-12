Zwei grüne Erlanger Kandidaten haben Berlin im Visier

ERLANGEN - Für die Bundestagswahl 2017 treten für die Bündnisgrünen zwei Kandidaten aus Erlangen an. Der ehemalige langjährige Stadtrat Helmut Wening, der Direktkandidat seiner Partei ist, und Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana, die sich ausschließlich über die Landesliste um ein Mandat für den Bundestag bewirbt.

Stadträtin Pierrette Herzberger-Fofana. Foto: Edgar Pfrogner



Stadtrat Helmut Wening. Foto: privat



Die Chancen der Beiden, tatsächlich ihre politischen Positionen nach der Wahl in Berlin vertreten zu können, sind allerdings gering. Das liegt an den Listenplätzen, die sie belegen: Helmut Wening ist bei der Aufstellungsversammlung seiner Partei auf Platz 26 gewählt worden, Pierrette Herzberger-Fofana schaffte es auf Platz 19.

Bei der letzten Bundestagswahl haben die Grünen 8,4 Prozent der Stimmen (sowohl bundesweit als auch in Bayern) geholt. Damit durften die ersten neun Kandidaten der bayerischen Landesliste in den Bundestag einziehen. Platz 19 beziehungsweise 26 auf der bayerischen Landesliste sind also wenig aussichtsreich.

Helmut Wening ist sich dieser Konstellation bewusst. Aber mit seinem ihm eigenen Charme will er die Chance, die er realistisch eigentlich nicht hat, nutzen. „Ich will Stefan Müller, CSU-MdB und parlamentarischer Staatssekretär, das Direktmandat abnehmen. Stefan Müller hatte im Jahr 2013 mit 42,8 Prozent der Erststimmen unangefochten das Direktmandat gewonnen.

Wening ist sich auch dieser Tatsache bewusst, meint aber unverdrossen: „Es wird in jedem Fall mein Ziel bleiben. Ich habe fast 40 Jahre für Stadt und Landkreis meinen Kopf als Polizist hingehalten, mich mehr als 40 Jahre für die Stadtgesellschaft engagiert und tue es noch immer.

Die Wählerinnen und Wähler erhalten jetzt die Möglichkeit, mir dafür ihre Anerkennung auszusprechen. Die können es tun — das würde mich freuen — oder bleiben lassen.“

Auf Herzberger-Fofanas Kandidatur reagiert er gelassen. Es stehe ihr frei zu kandidieren, er sei ihr nicht böse. Herzerger-Fofana ist tatsächlich keine Konkurrentin, da sie nur auf der Liste kandidiert. Sie kann damit Wening keine Erststimme wegnehmen.

Für den Grünen Kreisverband ist Herzberger-Fofanas Kandidatur „die logische Fortsetzung ihrer Arbeit in Migrantinnenverbänden“. „Mit Platz 19 wurde ihr Plädoyer für Integration und den Dialog in Zeiten populistischer Meinungsmache belohnt“, sagt Marcus Bazant für den Kreisvorstand Erlangen-Stadt von Bündnis 90/Die Grünen. Pierrette Herzberger-Fofana empfindet sich auch nicht als Konkurrenz zu Helmut Wening.

Mit der Zweitstimme, um die sie sich bewirbt, wird die Stärke der zukünftigen Bundestagsfraktion der Grünen in Berlin mitbestimmt.

Pierrette Herzberger-Fofana ist die erste Schwarzafrikanerin, die in Deutschland in einen Stadtrat gewählt wurde. Sie sieht in ihrer Nominierung „ein starkes Zeichen für die vielen Migrantinnen, die hier leben“, das bedeute, dass Partizipation und Teilhabe mehr als ein Lippenbekenntnis seien: „Aber dafür müssen sie die Möglichkeit haben, in höchsten Gremien des Landes aktiv zu sein, um ihren Forderungen mehr Gewicht zu geben“.

