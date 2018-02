Zwei Millionen für stressfreies Parken und Düngerersparnis

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner übergab an das Fraunhofer Institut Erlangen Förderbescheid der Forschungsstiftung - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Zwei Millionen Euro Förderung für die Zukunft des Internets der Dinge (Future IoT) hat die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner gestern an das Frauenhofer-Institut für integrierte Schaltungen (Fiis) übergeben. Die Wissenschaftler wollen das Geld nutzen, um "stressfreie Parkplatzsuche und weniger Dünger auf Feldern" zu erforschen.

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner mit dem Förderbescheid. Prof. Arndt Bode von der Bayerischen Forschungstiftung (l.) und Prof. Albert Heuberger vom Fraunhofer Institut. © Foto: André De Geare



Beim Internet der Dinge geht es im Wesentlichen darum, dass Technik quasi unbemerkt die Menschen bei ihren Tätigkeiten unterstützt und die Daten in einem Netzwerk zur Verfügung stellt. Wie Fiis-Leiter Prof. Albert Heuberger in seinem Vortrag erwähnte, könne es in Zukunft möglich sein, durch entsprechende Technik etwa Verstöße gegen den Mindestlohn zu entdecken.

"Das Internet stellt bereits heute die Infrastruktur unserer Informationsgesellschaft dar", sagte Heuberger. "Jedoch sind aktuelle Lösungen meist auf wenige Kommunikationsteilnehmer begrenzt und brauchen relativ viel Energie". Wirklicher digitaler Wandel werde allerdings nur möglich, wenn diese Defizite wegfielen.

An diesem Punkt setzt die Forschung für das Internet der Dinge an. Ministerin Ilse Aigner und Prof. Arndt Bode, Präsident der bayerischen Forschungsstiftung, erklärten übereinstimmend, dass die zwei Millionen Euro helfen sollen, das Leben in Bayern ein bisschen einfacher zu machen.

Drei Jahre kann das Fiis jetzt mit dem Geld arbeiten, um Visionen und technische Möglichkeit für eine digitale Stadt und eine digitale Landwirtschaft zu entwickeln. So ist es zum Beispiel denkbar, dass eines Tages in die Erde eingelassene Sensoren einem Landwirt die genaue Beschaffenheit der Erde mitteilen. Auch kann das Internet der Dinge vielleicht helfen, die Knappheit bei Parkplätzen und die hohe Schadstoffbelastung der Luft zu mindern.

Die zwei Millionen Euro werden von der Bayerischen Forschungsstiftung zur Verfügung gestellt. Die Forschungsstiftung wurde 1990 von der Staatsregierung gegründet. Sie fördert Forschungsprojekte aus Naturwissenschaft und Technik, in denen Wirtschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten müssen. Über 30 Partner hat das Fiis schon.

emr