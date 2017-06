Zwei Opfer, zwei Täter auf der Autobahn

Kleines "Lehrstück" auf der A 73 bei Erlangen-Nord - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein 75-jähriger Rentner aus Forchheim wollte am Montag auf der A 73 einem Lkw-Fahrer "Fahrunterricht" erteilen. Das Ganze mündete in einen Kleinkonflikt mit Blechschaden.

Der Rentner war mit seinem Kleinwagen auf der A 73 in Richtung Norden unterwegs. Im Streckenabschnitt zwischen Erlangen-Nord und Möhrendorf fuhr er mit genau 80 km/h auf der rechten Spur. Als er im Rückspiegel bemerkte, dass sich auf der Überholspur ein Sattelzug näherte, beschloss er, disziplinierend einzugreifen. Er lenkte sein Auto direkt vor den 40-Tonner auf die Überholspur und setzte seine Fahrt mit 80 fort.

Der 46-jährige Kraftfahrer, war ebenfalls 80 km/h schnell, sein Tacho hatte jedoch eine andere Missweisung. Deshalb musste er abbremsen, um nicht auf den langsameren Pkw aufzufahren. Der Rentner ließ nun die nächste "erzieherische Maßnahme" folgen, denn der Sattelzug hatte zu ihm aufgeschlossen. Ein Tritt auf die Bremse sollte den offenbar unbelehrbaren Kraftfahrer eindeutig auf sein Fehlverhalten hinweisen.

Das war dem 46-Jährigen zu viel und er setzte zum Gegenschlag an. Er wechselte kurzerhand auf die freie rechte Spur und überholte rechts. Während des Überholvorgangs lenkte er allerdings nach links und brachte den Rentner in seinem Kleinwagen damit in Bedrängnis. So kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt und die Schäden blieben unter 1000 Euro.

Als die Erlanger Verkehrspolizei den Vorgang aufnahm, wurde sie zunächst mit den jeweiligen Versionen der beiden Beteiligten konfrontiert, die sich als unschuldig und den jeweils anderen als Täter entlarvten sollten. Es meldeten sich jedoch unbeteiligte Zeugen; anhand deren Aussagen lichtete sich der Nebel, der Tathergang konnte geklärt werden. Beide Fahrzeugführer werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

