Zwei Unfälle in einer Nacht auf A3 nahe Erlangen

Autobahn war stundenlang komplett gesperrt - Großalarm bei der Feuerwehr - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Gleich zwei schwere Unfälle auf der A3 haben die Erlanger Feuerwehr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an ihre Belastungsgrenze gebracht. Die Autobahn war in Richtung Süden bis in die Morgenstunden komplett gesperrt.

Auf der A3 lagen nach dem Unfall überall Trümmer. Ein Auto lag auf dem Dach. © Klaus-Dieter Schreiter



Auf der A3 lagen nach dem Unfall überall Trümmer. Ein Auto lag auf dem Dach. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn A3 Richtung Süden unmittelbar vor der Ausfahrt Tennenlohe ereignet. Vorausgegangen war laut Polizei offenbar ein missglückter Spurwechsel von der mittleren auf die linke Spur. Ein 38-Jähriger zog mit seinem Dacia auf die linke Spur, übersah dabei aber einen heranfahrenden Audi. Der Fahrer des Audis konnte seinen Pkw nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Dacia des 38-Jährigen auf.

Zeitgleich überholte eine 34-jährige Opel-Fahrerin einen vor ihr auf der mittleren Spur fahrenden VW Golf. Bei dem Überholmanöver fuhr die 34-Jährige auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem dort stehenden Audi. Durch diese Kollision überschlug sich der Pkw der 34-Jährigen, der Audi wurde auf die mittlere Spur geschoben, wo er schließlich mit dem Golf kollidierte.

Die Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in die Chirurgie gebracht. Wie durch ein Wunder erlitten alle Insassen nach Angaben der Polizei nur leichte Verletzungen. Die vier Autos waren schrottreif, eines lag auf dem Dach, ein Audi war nur noch halbseitig vorhanden. Die Autobahn war mit Trümmern übersäht und zwei Stunden lang komplett gesperrt. Nach Polizeischätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Die Kräfte der Ständigen Wache sowie die Freiwilligen Feuerwehr aus der Erlanger Innenstadt und aus Tennenlohe, insgesamt 25 Männer und Frauen, waren im Einsatz.

Bilderstrecke zum Thema Drei Lkw krachen an Stauende auf A3 ineinander Drei Lkw sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der A3 zwischen Frauenaurach und dem Kreuz Fürth/Erlangen an einem Stauende ineinander gekracht. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Es lief massiv Diesel aus.



Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn kam es zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach. Im durch den Unfall ausgelösten Stau krachten dann drei LKW zwischen Frauenaurach und dem Kreuz Fürth/Erlangen aufeinander, da gegen 0.15 Uhr ein 56-jähriger Sattelzugfahrer das Stauende übersah und mit seinem Gefährt ungebremst auf einen vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Sattelzug auffuhr, der wiederrum auf einen weiteren Sattelzug geschoben wurde.

Drei Personen, im ersten auffahrenden Laster saßen laut Polizei zwei, wurden in ihren Kabinen eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite sie, der Unfallverursacher kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen des zweiten Sattelzugs erlitten leichte Verletzungen. Der dritte Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn war bis 6 Uhr am Donnerstagmorgen komplett blockiert.Im Einsatz waren die Feuerwehren von der Ständigen Wache sowie die Freiwilligen Wehren Innenstadt und Frauenaurach. Die Freiwilligen Wehren aus Büchenbach und Kriegenbrunn mussten während der Einsätze die verwaiste Erlanger Feuerwache besetzen.

Dieser Artikel wurde am Donnerstag um 10 Uhr aktualisiert

Zu den Polizeimeldungen des Tages.

kds, sh, at

Mail an die Redaktion