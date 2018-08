Hunderte von Kilometern mit einem Römerboot ist der Erlanger Professor Boris Dreyer mit einem Team von Freiwilligen auf der Donau bis nach Tulcea in Rumänien gerudert. Das Boot war zum 275-jährigen Bestehen der Erlanger Friedrich-Alexander-Universität originalgetreu nachgebaut worden. Zwischen den Fahrten auf dem Strom wurde es gelegentlich mit einem Bootstrailer auf der Straße transportiert.

Hunderte von Kilometern mit einem Römerboot ist der Erlanger Professor Boris Dreyer mit einem Team von Freiwilligen auf der Donau bis nach Tulcea in Rumänien gerudert. Das Boot war zum 275-jährigen Bestehen der Erlanger Friedrich-Alexander-Universität originalgetreu nachgebaut worden. Zwischen den Fahrten auf dem Strom wurde es gelegentlich mit einem Bootstrailer auf der Straße transportiert.

Viele Erlanger sind im Urlaub und dennoch geht es am Wochenende mit Augustmarkt und Marktplatzfest in der Innenstadt hoch her: Samstag und Sonntag laden Händler mit Essenständen und verschiedenen Buden zum Schauen, Stöbern, Shoppen und Schlemmen ein.