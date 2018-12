Zwischen Glanz und Elend: 300 Jahre Palais Egloffstein

ERLANGEN - Jubiläen sind für den Historiker Anlass zum Rückblick. Der Autor Thomas Engelhardt ist dem wechselvollen Schicksal des Egloffsteinschen Palais nachgegangen, das heuer – bisher kaum beachtet – 300 Jahre alt wird. Er gibt einen ersten Einblick in seine Forschungen, die sich unter anderem auf bisher unbekannte Quellen im Egloffsteinschen Familienarchiv in Kunreuth stützen.

Die prächtige Stuckdecke im Festsaal des Egloffsteinschen Palais wird dem Stukkator Antonio Domenico Cadenazzi zugeschrieben. © Foto: Harald Sippel



Das Egloffsteinsche Palais ist das größte Erlanger Adelspalais und das einzige, das bereits in seiner Entstehungszeit als Dreiflügelanlage errichtet wurde. Erbaut wurde es von Freiherrn Carl Maximilian von Egloffstein, seit 1721 Ritterhauptmann des "Kantons Gebirg" und damit gewählter Repräsentant der fränkischen Reichsritterschaft. Erlangen war damals eine rasch wachsende Stadt. Der prunkliebende Markgraf Georg Wilhelm ließ die Nebenresidenz durch Theater, Marstall und Redoutensaal erweitern und entfaltete mit Opern, Maskenbällen und Karnevalsumzügen barocken Glanz. Das höfische Leben zog den Adel in die Stadt.

Über die Entstehung und anfängliche Nutzung des Palais ist bislang freilich wenig bekannt. Nach dem bisherigen Kenntnisstand ließ Carl Maximilian von Egloffstein das Palais 1718 in dem damaligen Neubaugebiet am östlichen Stadtrand errichten und nach der Befreiung von der Grundsteuer 1723 "zur Zierde der Stadt" durch das Hinterhaus an der Stadtmauerseite erweitern.

Errichtet in drei Bauphasen

Tatsächlich wurde die Dreiflügelanlage aber in drei Bauphasen errichtet, die sich über 15 Jahre erstreckten. Der Flügel an der Friedrichstraße entstand 1718/20, der Flügel an der Schuhstraße 1722/24 und – was überrascht – der Flügel an der Südlichen Stadtmauerstraße erst 1733, und zwar anstelle eines kleineren, nur wenige Jahre vorher errichteten Hinterhauses. Wie den Egloffsteinschen Rechnungsbüchern zu entnehmen ist, wurden für den Bau des Palais große Mengen Baumaterialien aus den Rittergütern auf Fuhrwerken nach Erlangen transportiert, vor allem Bauholz und Kalk zum Mörteln, Verputzen und Weißen.

Diese älteste Ansicht des Egloffsteinschen Palais stammt vermutlich aus dem Jahr 1733 und ist in Besitz des Stadtarchivs Erlangen.



Gemäß den Rechnungsbelegen von 1733 – ein Glücksfund – führte Johann Georg Kannhäuser die Maurerarbeiten aus, während der Entwurf von Johann Georg Weiß stammt, der für die "Riße" 8 Gulden und 10 Kreuzer erhielt. Beide Namen sind Kennern der Erlanger Stadtgeschichte nicht unbekannt: Kannhäuser war Maurermeister, aber auch als Architekt tätig; die Altstädter Kirche gilt als sein Hauptwerk. Weiß war Landbaumeister, allerdings erst seit 1730, so dass er für den ursprünglichen Entwurf des Palais aus der Zeit um 1718 nicht in Frage kommt. Zu denken ist hier vielmehr an seinen Vorgänger Wenzel Perner, der als markgräflicher Baumeister das Stadtbild Erlangens maßgeblich mitgeprägt hat.

Umfangreiche Hauswirtschaft

Die Rechnungsbücher gewähren überdies Einblicke in die umfangreiche Hauswirtschaft, die sich ab 1720 im Palais entfaltete. Aus den Gütern des Ritterhauptmanns wurden regelmäßig Naturalien aller Art geliefert: Bier, Schmalz, Eier, Hühner, Lämmer, Kälber, Schnecken, Schnepfen, Morcheln, Kraut und Rüben und Vieles mehr, was auf dem Speiseplan des Hauses stand.

Geleitet wurde der Haushalt von der Mutter des Ritterhauptmanns, Maria Dorothea von Egloffstein, geb. von Wildenstein. Außer ihr und dem Hausherrn wohnten in dem Palais eine größere Dienerschaft und ein Sekretär. Die weitläufige Dreiflügelanlage besaß über 30 Zimmer und Kammern, von denen zehn mit Textiltapeten ausgestattet waren. Den Mittelpunkt bildete der von Treppenhäusern flankierte Festsaal mit der prächtigen Stuckdecke, die dem italienischen Meister Antonio Domenico Cadenazzi zugeschrieben wird.

Liebhaber der Markgräfinwitwe

Der Ritterhauptmann blieb unverheiratet, doch wissen wir aus den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine, dass er in den letzten Jahren seines Lebens "der bevorzugte Liebhaber" der Markgräfinwitwe Sophia war, die im Erlanger Schloss residierte. Er starb im September 1733, während das neue Hinterhaus noch im Bau war, im Alter von 56 Jahren; sein Leichnam wurde in einem großen Trauerzug von Erlangen nach Egloffstein überführt. All das weist darauf hin, dass das Palais keine gelegentliche Stadtwohnung, sondern der Hauptsitz und Lebensmittelpunkt des Ritterhauptmanns war.

Universalerbe wurde sein Neffe Carl Albrecht von Egloffstein. Der spätere Ansbacher Schlosshauptmann verkaufte 1739 das Palais an die markgräfliche Regierung und erwarb stattdessen das Anwesen Friedrichstraße 35 – heute "Lynkersches Palais". Das Egloffsteinsche Palais diente für ein paar Jahre als Wohnung des Amtshauptmanns und ging dann im Tauschweg an die Universität über, die ihre großen Pläne mit dem Haus nicht verwirklichen konnte.

Vorn Adelspalais, hinten Armenhaus

So erwarb die Erlanger Neustadt 1749 das Anwesen und nutzte es als Armen-, Arbeits- und Waisenhaus. Wegen der hohen Kosten dieses "Stiftshauses" verkaufte die Stadt 1763 das Vorderhaus an Freiherrn Johann Gustav Adolf von Buirette. Der vordere Teil des Gebäudes bis hin zum repräsentativen Mittelbau diente nun wieder als Adelspalais, während das Rückgebäude – durch eine Hofmauer abgeteilt – Waisenhaus blieb. Glanz und Elend waren damit dicht beieinander und dennoch separiert.

Die Trennung von Vorder- und Hinterhaus dauerte fast hundert Jahre. Um die Bettelei zu bekämpfen, wurde 1776 eine neue Armenkasse geschaffen, auf deren Grundlage das Waisenhaus neu organisiert und mit einer Armenschule verbunden werden konnte. Zur Verbesserung der Einnahmen wurde das obere Stockwerk ausgebaut und als Wohnung vermietet – ihr berühmtester Mieter, Friedrich Rückert, wohnte hier sieben Jahre lang.

Im Erdgeschoss wurden nach Auflösung des Waisenhauses 1806 ebenfalls Wohnungen und seit 1837 die neue Landwirtschafts- und Gewerbeschule untergebracht. Das Vorderhaus blieb repräsentatives Wohnhaus. Der letzte private Besitzer, Christoph Simmerlein, betrieb in einem Teil des Hauses eine Tabakfabrik.

Das Egloffsteinsche Palais ist ein herausragendes Denkmal der Erlanger Stadtgeschichte. Sanierung und Modernisierung des Gebäudes stehen allerdings noch aus. © Foto: Harald Sippel



1860 erwarb die Stadt das Simmerleinsche Anwesen, sodass beide Gebäudeteile nun wieder in städtischer Hand vereint waren. Damit begann die jüngere Geschichte des Palais, die hier nur stichwortartig skizziert sei: 1877 erfolgte die Umwandlung der Gewerbeschule zur Realschule, 1927/28 die Erhebung zur Oberrealschule und 1957/58 der Umbau zum damals gefeierten "Kulturhaus" für Volksbücherei und kaufmännische Berufsschule. Seit 1998 nutzt die Volkshochschule das Palais für Kurse, Veranstaltungen und als interkulturellen Begegnungsort (Club international), seit 2001 hat das Deutsch-Französische Institut im Südflügel sein Domizil.

Die zahlreichen Nutzungsänderungen waren mit erheblichen Eingriffen in die Bausubstanz verbunden: Räume wurden neu aufgeteilt, Gänge verbreitert, ein Treppenhaus beseitigt und das Ökonomiegebäude im Hof durch einen Neubau ersetzt. Außerdem wurden bei der Generalsanierung 1957/58 fast überall die historischen Putzflächen und noch vorhandenen Stuckdecken entfernt.

Herausragendes Denkmal

Glücklicherweise sind aber die Stuckaturen des Festsaals erhalten geblieben, mit denen das Palais ein künstlerisches Glanzstück der Barockzeit besitzt. Auch das äußere Erscheinungsbild des Palais hat den Wechsel der Zeitläufe relativ unbeschadet überdauert. Das ehemalige Egloffsteinsche Haus stellt so noch immer ein herausragendes Denkmal der Erlanger Stadtgeschichte dar. Freilich bedarf es einiger Anstrengungen, um den historischen Baubestand zu erhalten und besser zur Geltung zu bringen.

Auch sollte man darüber nachdenken, ob bei der noch ausstehenden neuen Generalsanierung verloren gegangene Raumsituationen zumindest partiell wiederhergestellt werden können.

Gleichzeitig könnten im Bereich des großen Innenhofs moderne Elemente mit dem historischen Bestand verbunden werden, wie dies in vorbildlicher Weise beim Palais Stutterheim geschehen ist.

THOMAS ENGELHARDT