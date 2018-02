Erneut menschliche Knochen bei Regensburg gefunden

Bereits im November fanden Spaziergänger menschliche Überreste - vor 25 Minuten

REGENSBURG - Am vergangenen Mittwoch sind bei einer leerstehenden Brachfläche im Ortsteil Kager erneut skelettierte Überreste eines Menschen gefunden worden. Damit ist es schon der zweite Fund binnen weniger Monate.

Die neue Fundstelle liegt gerade einmal 200 Meter vom Ort entfernt, an dem im November bereits schon einmal menschliche Knochen gefunden wurden. Durch Rodungsarbeiten wurde auf der Fläche ein Böschungsbereich freigelegt, in dem eine Passantin am Mittwoch gegen 12.30 Uhr verschiedene Knochenteile eines Menschen fand und sofort die Polizei informierte.

Der neuerliche Fund ergibt zusammen mit den im November gefundenen Überresten ein weitgehend menschliches Skelett. In Zusammenarbeit mit dem rechtsmedizinischen Institut in Erlangen soll nun geklärt werden, ob sämtliche Knochenteile einem einzelnen Menschen zugeordnet werden können. Dem bisherigen Erkenntnisstand zu urteilen könnte es sich bei der verstorbenen Person um einen 46-jährigen Mann aus Bulgarien handeln.

Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe, um die genaue Identität des Mannes festzustellen. Hinweise können unter der Nummer 0841 506-2888 abgegeben werden.

mc