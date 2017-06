Erneut Transport mit Schmuggelwelpen gestoppt

Hunde waren viel zu jung und schlecht untergebracht - Hunde in Tierheim

RUHSTORF AN DER ROTT - Die Polizei hat in Niederbayern 32 Welpen aus einem Kleintransporter befreit. Die Fahnder stoppten das aus Ungarn kommende Fahrzeug bei Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei der Fahrzeugkontrolle am Montag entdeckten sie 32 sechs bis acht Wochen alte Hunde unterschiedlicher Rassen, die für den Transport zu jung und in schlecht ausgestatteten Käfigen untergebracht waren. Einige Tiere saßen in Kartons, zudem fehlten Impfnachweise. Die Welpen sollten in die Niederlande gebracht werden.

Der ungarische Fahrer und der 17-jährige Sohn des niederländischen Fahrzeughalters - der als Beifahrer im Transporter saß - wurden angezeigt und mussten die Reise ohne Hunde fortsetzen. Die Welpen kamen in ein Tierheim.

Auch bei Nürnberg werden immer wieder Transporte mit Schmuggelwelpen gestoppt, die das Tierheim regelmäßig vor eine Herausforderung stellen, zuletzt im Mai dieses Jahres:

Bilderstrecke zum Thema Flauschige Grüße aus dem Tierheim: Schmuggel-Welpen erholen sich Es geht ihnen besser und das sieht man auch: Die Anfang Mai einem Schmuggler abgenommenen Welpen, die im Nürnberger Tierheim untergekommen sind, erholen sich langsam aber sicher. Sie fressen und spielen jedenfalls eifrig. Hier sind aktuelle Bilder aus dem Tierheim.



dpa