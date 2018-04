Erneuter Brand: Ist in Kulmbach ein Feuerteufel am Werk?

KULMBACH - Im oberfränkischen Kulmbach treibt momentan scheinbar ein Feuerteufel sein Unwesen: Mehrmals loderten die Flammen am Osterwochenende. Zuletzt brannte es am Sonntagabend in Wehrhaus. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Brand absichtlich gelegt wurde.

Ein Feuer in Wehrhaus in Oberfranken brannte am späten Sonntagabend ein Holzschuppen komplett nieder. Foto: NEWS5 / Fricke



Erneut beschäftigt ein Feuer die Kriminalpolizei Bayreuth: Am Ostersonntag ging gegen 22.30 Uhr ein Alarm bei der Feuerwehr ein - in der Nähe der Bundesstraße 85 in Wehrhaus wurde ein Brand gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und konnte Feuer in dem unbewohnten Haus schnell löschen, doch ein angrenzender Holzschuppen brannte komplett nieder. Verletzt wurde bei dem nächtlichen Feuer zwar niemand, doch der Schaden liegt laut Schätzungen bei rund 15.000 Euro.

Am Osterwochenende hatten bereits zwei Brände die Feuerwehr in Oberfranken auf Trab gehalten: Bei Höferänger brannte am Samstagnachmittag eine Hütte nieder, an der Anschlussstelle Thurnau-Ost geriet am frühen Sonntagmorgen ein abgestellter Warnleitanhänger in Brand.

Zum Brand in Wehrhaus am Sonntagabend hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen. "Nach ersten Ermittlungen vor Ort ist davon auszugehen, dass der Brand absichtlich gelegt wurde", teilt die Polizei mit. Ob ein Zusammenhang mit den beiden anderen Bränden besteht, wird nun geprüft.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des brennenden Hauses Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09215060 zu melden.

