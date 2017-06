Erst heiß, dann stürmisch: Ein Feiertag voller Abwechslung

Franken und Oberpfalz erwarten bis zu 29 Grad - Gegen Abend kommen Gewitter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erst einmal die gute Nachricht: An Fronleichnam erwarten uns tagsüber 29 Grad und Sonnenschein - ein Sommertag, wie aus dem Bilderbuch. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Am Abend ziehen heftige Gewitter mit Hagelschauern und Sturmböen über die Region.

Am Donnerstag gibt es nur eine Devise: Nichts wie raus! Die Mehrheit der Wetterfrösche geht von bis zu 29 Grad aus, der fränkische Wetterochs legt sogar noch ein Grad drauf. Dazu scheint die Sonne den ganzen Tag fleißig vom wolkenlosen Himmel herunter.

Ab 20 Uhr sollten sich Franken und Oberpfälzer allerdings ein Dach über dem Kopf suchen: Von Westen her bricht eine Kaltfront über die Region herein - heftige Gewitter, Hagelschauer und kräftige Sturmböen inklusive. Mit 90 Prozent Niederschlagswahrscheinlichkeit geht auch wetter.com von einem verregneten Abend aus.

Die Unwetter haben dann auch einen dicken Temperatursturz im Gepäck: Nur noch 19 bis 21 Grad bei Sonne-Wolken-Mix am Freitag und Samstag. Auch Niederschläge sind hier und da möglich.

Sonntag wird es dann allerdings schon wieder richtig freibadtauglich. Bis zu 26 Grad werden erwartet. Ab Montag dreht der Sommer dann noch einmal voll auf: Bis zu 30 Grad kündigt der Wetterdienst von nordbayern.de für den Wochenstart an - und heiß geht es auch weiter. Typisch, wird sich da der ein oder andere denken. Pünktlich zum Start der Arbeitswoche wird es tropisch.

