Erst schwül, dann Gewitter? Am Donnerstag rumpelt's

Es bleibt warm, doch der Region droht jede Menge Regen - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Noch beschert der Mittwoch der Frankenmetropole einiges an Hitze und Sonne, doch aus Südwesten nähern sich Schauer und starke Gewitter. Eventuell ziehen Ausläufer davon am Mittwochnachmittag und -abend an Nürnberg vorbei, doch spätestens am Donnerstag wird es ungemütlich.

Am Donnerstag folgen Gewitter auf die schwülwarme Luft der vergangenen Tage. © Harald Tittel/dpa



Bereits am Mittwoch hat es in der Region vereinzelt leichte Unwetter gegeben, zum Beispiel mit vollgelaufenen Kellern und Hagel in der Oberpfalz. Am Donnerstag soll es nach schwülen Mittagsstunden mit bis zu 29 Grad dann auch in Nürnberg gewittern. Im Süden ist die Wahrscheinlichkeit zwar höher als im Norden, laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es in der Region aber dennoch krachen.

Wie der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert, erwartet uns auch am Freitag durchgehend Regen. Morgens, mittags und abends sind immer wieder Schauer möglich. Das Thermometer klettert auf maximal 25 Grad. Damit war's das aber zunächst mit dem schlechten Wetter, denn zum Wochenende hin übernimmt wieder die Sonne.

Im Landkreis Regensburg kamen am Mittwoch Hagelkörner herunter. © NEWS5 / Auer



Die Regenwolken verschwinden in der Nacht zum Samstag zunehmend vom Radar und es wird wieder durchgehend sonnig. Bei durchschnittlich 28 Grad wird der feuchte Vortag schnell wieder vergessen sein. Bestes Badewetter also am Wochenende!

Einen Überblick über Freibäder und Badeseen in der Region finden Sie in dieser Karte:

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Am Sonntag dann klingt die Woche mehr als sommerlich aus: 27 Grad sind tagsüber bei jeder Menge Sonnenschein drin. Außerdem bleibt es voraussichtlich regenfrei.