Erst Sonne, dann Wolken: Harmonischer Sonntag

Die Woche klingt freundlich aus, ab Montag Regenwetter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Sonnenstrahlen am Sonntag sollte man noch einmal aufsaugen. Denn die Aussichten für die kommende Woche verheißen vor allem eines: Regenwetter.

Zumindest am Sonntagvormittag zeigt sich vielerorts über Franken die Sonne. © Norbert Goldhammer



In der Nacht zum Sonntag lockert die Wolkendecke auf. Die Temperaturen sinken auf -1 Grad, Nebelfelder können sich bilden, berichtet der fränkische Wetterochs.

Der Sonntag startet dann freundlich und mit Sonnenschein, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Es weht ein leichter Westwind. Bis zum Mittag scheint sie noch, ab Nachmittag ziehen erste Wolken auf, es bleibt aber heiter. Die Temperaturen erreichen zwischen sechs und acht Grad, dabei bleibt es trocken.

Der Regen könnte uns aber in der neuen Woche wieder beehren. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de regnet es am Montag, vor allem am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit.

Der Dienstag und der Mittwoch werden dann mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich nass.