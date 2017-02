Erst wolkig, dann sonnig: Besserung ist in Sicht

Zum Wochenende lösen sich die hartnäckigen Wolkenfelder auf - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Wie soll man nur mit der momentanen wetterlichen Tristesse umgehen? Ein Möglichkeit wäre es, den Blick auf das kommende Wochenende zu lenken - neben Freizeit winkt da nämlich auch eine Portion Sonnenschein.

Noch liegen die Wolken dicht an dicht, doch spätestens am Wochenende soll es endlich mal wieder einige sonnige Stunden geben. © dpa



Grauer Himmel, keine Sonne und niedrige Temperaturen - der Mittwoch hätte trister kaum sein können. Schuld an der Wetterlage sind kalte Luftmassen, vermutet der fränkische Wetterochs. Der Donnerstag scheint es nicht so richtig aus dem Trott zu schaffen - noch einmal präsentieren sich Höchsttemperaturen um die 0 Grad bei bedecktem Himmel. Immerhin liegt die Regenwarscheinlichkeit bei gerade einmal 30 Prozent, wie der Wetterdienst von nordbayern.de prophezeit. In der Nacht auf Freitag wird es bei -5 Grad noch einmal richtig eisig.

Am Freitag geht es mit den Temperaturen wieder etwas bergauf. Bei Werten um die 3 Grad bleibt es aber trotzdem meist bewölkt. Ein grau-kaltes Wochenende muss bei diesen Nachrichten aber niemand befürchten.

Bis zum Sonntag weht der Wind nämlich wieder aus Südost und bringt mildere Luftmassen in die Region. Der Wetterochs glaubt, dass sich die Wolken am Wochenende allmählich auflösen: Im Klartext heißt das, Samstag und Sonntag dürfte die Sonne häufig über der Region strahlen. Zu 60 Prozent sieht der Wetterdienst von nordbayern.de am letzten Tag der Woche wärmende Sonnenstrahlen. Die Temperaturen liegen bei maximal 5 Grad. Außerdem erwarten uns an diesem Wochenende gleich zwei Naturschauspiele am Himmel.

Einzig und allein wetter.com prophezeit die erwartete Tristesse: Sonne? Fehlanzeige. Minusgrade? Auf jeden Fall. Mit dieser Prognosen macht man sich in Franken aber sicher keine Freunde - also, einfach ignorieren.