Erste Vorhersagen: Regen und Sturm zu Silvester

Das Thermometer zeigt zwar Plusgrade, der Wind macht es jedoch ungemütlich - vor 9 Stunden

NÜRNBERG - Böllern im Freien oder doch eher bibbern mit Schampus? Geht es nach den ersten Prognosen, dann dürfte es in der Silvesternacht relativ warm werden. Aber Achtung vor schweren Böen und Regen.

Vor der Lorenzkirche in Nürnberg begrüßen jedes Jahr hunderte Menschen das neue Jahr. © NEWS5 / Linschmann



Zunächst wird es kühler. Bereits am Donnerstag sind Schneeregenschauer in höheren Lagen möglich, prognostiziert der Wetterochs. Die Temperaturen machen kurz vor dem Gefrierpunkt Halt, das Maximum liegt bei rund 6 Grad. "Nachts gibt es leichten Frost", schätzt der fränkische Wetterexperte - dass sich eine mögliche Schneedecke hält, ist jedoch nahezu ausgeschlossen.

Eine Prognose, die auch der Wetterdienst von nordbayern.de teilt. Nach warmen neun Grad am zweiten Weihnachtsfeiertag ist auch hier die Rede von einem Temperaturabfall, aber auch von Sprühregen und einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von bis zu 60 Prozent. So oder so: Es wird ungemütlich.

Am Silvesterwochenende wird aber alles anders, prophezeit der Wetterochs. Das hat einen Grund - und der rauscht vom Atlantik her auf Franken zu. Warme Luftmassen dringen von den Azoren nach Deutschland und sorgen für satte Plus-Temperaturen von bis zu zehn Grad. Das zumindest ist die wahrscheinlichste Prognose, sagen auch wetter.com und der nordbayern.de-Wetterdienst. Das Dumme dabei ist jedoch der Wind, der uns sämtliche Raketen um die Ohren fliegen lässt. Abends dürfen wir Böen von bis zu 45km/h erwarten. Zudem kann es regnen.