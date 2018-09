Erstklässler aus der Region: Bilder vom ersten Schultag

Die Fotos aus Franken: Am Dienstag startete der Nachwuchs in den Schulalltag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf diesen Tag haben die kleinen Franken sicher lange hingefiebert - am Dienstag war es dann endlich soweit: Überall in der Region startete der erste Schultag der Kinder. Neben Mama, Papa und etwas Aufregung waren natürlich auch zahlreiche Schultüten dabei - und die können sich wirklich sehen lassen.

Erster Schultag: Die Aufregung war ziemlich groß an der Grundschule am Kirchenplatz in Fürth, und das nicht nur bei den Buben und Mädchen mit ihren prall gefüllten Schultüten...