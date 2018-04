Es bleibt heiß: Ein Wochenende voller Sonnenschein

Badewetter am Samstag und Sonntag - Ab Montag wird es kühler - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - 27 Grad, den ganzen Tag Sonnenschein. Klingt nicht nach April, ist es aber. Die Sonne heizt der Region richtig ein - beste Voraussetzungen für den Start in die Badesaison. Und auch für nicht ganz so wasseraffine Zeitgenossen hat das Wochenende einiges zu bieten.

Das sommerliche Wetter freut vor allem viele Kinder, denn was gibt es Schöneres als bei Sonnenschein im Wasser zu planschen? © Swen Pförtner/dpa



Das wohl erste Mal in diesem Jahr werden Freibad und Badesee zum Ausflugsziel für das Wochenende. Der Wetterochs spricht schon von einem Wärmerekord für die zweite Aprildekade: In Bamberg kletterte das Thermometer am Freitag auf 29 Grad und in Nürnberg wurde ebenfalls ein neuer Rekordwert erreicht: 28,1 Grad. Auch der Samstag zeigt sich mit 14 Sonnenstunden laut Wetter.de von seiner besten Seite, und das bei weiterhin bis zu 27 Grad. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

Ihr wisst noch nicht, wohin zum Planschen? Dann seht doch einmal hier nach:

Seinem Namen alle Ehre macht auch der Sonntag: Das Frühstück kann man bei bestem Wetter im Freien oder auf dem Balkon genießen, es bleibt sonnig, warm und auch zum Ende der Woche hin weht nur ein sanftes Lüftchen. Wer den Sonnentag nicht an einem der Badeseen verbringen will, findet genug andere Möglichkeiten. Hier sind unsere Wochenendtipps:

Wenn am Sonntag der Tag zu Ende geht, ist es dann auch erst einmal vorbei mit den Sommergefühlen: In der Nacht zieht es zu, teilweise können ein paar Tropfen fallen. Am Montag kehren dann die Wolken zurück nach Franken und die Oberpfalz. Mit im Gepäck sind ein spürbarer Wind und vereinzelte Tropfen. Der Wetterdienst von Nordbayern geht von Temperaturen um die 20 Grad aus, auch die Sonne verabschiedet sich nicht ganz.

Am Dienstag wird die Wolkendecke allerdings dichter, doch immerhin soll seltener Regen fallen. Bei 21 Grad bleibt es aber weiterhin frühlingshaft - der verfrühte Hochsommer macht aber erst einmal Pause.