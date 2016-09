Es bleibt nass: Montag begrüßt uns mit Nieselregen

Nach heftigen Regengüssen am Wochenende - Woche verspricht Besserung - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Nach dem ergiebigen Dauerregen vom Wochenende ist eine erste Besserung in Sicht. Der DWD warnt immerhin nicht mehr vor Überflutungen, doch richtig schön wird der Montag leider trotzdem nicht.

Nun ist er da der Herbst - am Wochenende hat er uns mit heftigen Güssen begrüßt. Auch die Woche startet nicht besonders trocken. © dpa



Am vergangenen Wochenende bekamen wir das Septemberwetter voll zu spüren. Ein heftiger Regenguss folgte dem nächsten. Bis zu 60 Liter Wasser prasselten laut dem Wetterochs pro Quadratmeter auf die Region ein. Am heftigsten hat es dabei die Hersbrucker Schweiz erwischt. Wer da ohne einen leichten Schnupfen in die Arbeitswoche starten kann, hat wohl Glück gehabt.

Den ersten Stopp beim Niederschlag gibt es laut Kachelmannwetter in der Nacht auf Montag - wirklich schön wird der Wochenstart dadurch allerdings nicht. Die Temperaturen klettern gerade einmal noch auf 15 Grad, dazu gibt es den ganzen Tag Wolken und leichten Regen.

Der Dienstag und Mittwoch wird laut wetter.de wieder trockener. Trotz Wolken soll sich die Sonne für bis zu drei Stunden heraus trauen. Es werden Höchsttemperaturen von maximal 16 Grad erwartet.