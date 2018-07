Es bleibt weiter heiß in Franken: Der Sommer gibt Vollgas

NÜRNBERG - Alle Sonnenanbeter dürfen sich weiter freuen: Am Wochenende können die Temperaturen sogar bis auf 34 Grad steigen. Hin und wieder ist aber auch mit kürzeren Schauern zu rechnen.

Es ist und bleibt vor allem für die Kleinen die beste Art der Abkühlung - der Sprung in den kühlen See. Foto: dpa/ Patrick Pleul



Der fränkische Wetterochs fasst zusammen: "Von Mittwoch bis Freitag ist es sonnig und trocken. Hitzegewitter sind nahezu ausgeschlossen. Wir liegen in einer schwachen Nordostströmung, mit der eine geringfügig kühlere Luftmasse einströmt, was aber von der Sonneneinstrahlung kompensiert wird."

Auch wetter.de und wetter.com sagen Sommertage par excellence voraus. Es erwarten uns runde 30 Grad, Sonnenschein und sehr wahrscheinlich kein Regen. Und auch der Wetterdienst von nordbayern.de bestätigt das und sieht überwiegend Sonnenschein - Wolken am fränkischen Himmel sind die Ausnahme. Mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee) bieten die fränkischen Seen beste Bedingungen.

Das Wochenende hingegen könnte unberechenbar werden: Die Temperaturen schrauben sich zwar noch weiter in die Höhe, doch mit vereinzelten Schauern muss tagsüber gerechnet werden. Der fränkische Wetterochs sagt für Samstag sogar bis zu 34 Grad voraus! Während wetter.com die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag auf etwa 35 Prozent ab Mittag schätzt, sieht wetter.de den ganzen Tag über keine Regenwolken.

Am Sonntag soll es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de dann etwas abkühlen und womöglich zu Regenfällen kommen: 26 bis 30 Grad sowie einige Wolken werden erwartet. Doch keine Sorge: Immerhin sagt wetter.com nur 15 Prozent Regenwahrscheinlichkeit voraus, und wetter.de erwartet sogar den ganzen Tag über Trockenheit.

Ob es in der nächsten Woche dann mit Sonnenschein und Höchsttemperaturen weitergeht, hängt davon ab, ob uns die Kaltfront erreicht oder nicht. Der fränkische Wetterochs ist zuversichtlich: "Die Wahrscheinlichkeit, dass uns die Kaltfront nicht erreicht, ist inzwischen auf 70 % gestiegen. D.h. wir befinden uns wahrscheinlich am Anfang einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Den Vogel schießt dabei das GFS-Wettermodell ab: Temperaturen um 34 Grad bis zum Ende aller Rechnungen am 9. August."

Für den Montag sagt wetter.com aber zunächst einmal 30 Grad, Sonnenschein und keinen Regen voraus. Es bleibt also sommerlich heiß wie bisher - mit Tendenz nach oben.

