Es wird kälter: Sinkende Temperaturen zum Wochenstart

Ostwetterlage bringt kühlere Luft und Wolkenfelder nach Franken - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem frühlingshaften Sonntag folgt ein kühlerer Start in die neue Woche, insgesamt bleibt es am Montag aber noch freundlich. In den kommenden Tagen wird es zunehmend bewölkt und kälter. Wintersportfans müssen sich jedoch wohl in Geduld üben.

Am Samstag wechseln sich Regen, Wolken und Sonne ab. Foto: Norbert Goldhammer



Der Sonntag hat Nordbayern vielerorts bei strahlend blauem Himmel und bis zu 10 Grad traumhaftes Frühlingswetter beschert. In den kommenden Tagen wird davon aber nicht allzu viel übrig bleiben: Der Montag präsentiert sich wechselhaft, mit einem Mix aus Sonne und Wolken, sagt der Wetterdienst von nordbayern.de voraus. Dabei sinken die Temperaturen im Vergleich zum Wochenende auf maximal 5 Grad am Nachmittag.

Am Dienstag wird es zunehmend bewölkt und die Temperaturen sinken weiter. Laut Vorhersage von wetter.de ist mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen, gegen Mittag sind es bis zu 3 Grad.

Leichte Abkühlung, kaum Schnee

Ab Mittwoch wird es noch etwas kühler, in der Nacht und am Morgen zeigt das Thermometer bis zu 4 Grad unter Null an. Auch die Höchstwerte tagsüber fallen auf 1 Grad ab. Wolken und Sonne wechseln sich ab, größtenteils dürfte es aber trocken bleiben.

Auch zum Ende der Woche wird sich daran nicht viel ändern - es wird winterlich kühl, allerdings ohne Schneefall. Und sollten doch ein paar Flocken vom Himmel fallen, bleiben diese nicht lange liegen, berichtet der fränkische Wetterochs.

Seiner Einschätzung nach war der Winter bislang deutlich zu trocken. Nicht nur in Franken, auch bayernweit seien die Grundwasserstände sehr niedrig.