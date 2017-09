Es wird ungemütlich: Regen und Sturmgefahr

Wetterdienste warnen am Mittwoch vor heftigen Böen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwoch wird es zwischen Mittag und Abend ziemlich windig in der Region, manche Wetterdienste warnen sogar vor Sturmgefahr. Auch der Regen lässt noch nicht nach und bereitet uns auf ein nasses Wochenende vor.

Festhalten, bitte! Der Regenschirm wird die nächsten Tage sehr nützlich sein - doch am Mittwoch wird der Wind zu seinem stärksten Gegner. © dpa



Festhalten, bitte! Der Regenschirm wird die nächsten Tage sehr nützlich sein - doch am Mittwoch wird der Wind zu seinem stärksten Gegner. Foto: dpa



Der Mittwoch wird nicht nur nass, sondern auch richtig ungemütlich: Laut wetter.de besteht Sturmgefahr ab Windstärke acht. Aber auch wetter.com warnt vor heftigen Böen aus westlicher Richtung, die bis zu 55 Kilometer pro Stunde schnell werden können. Außerdem ist es laut dem Wetterochs wechselnd bewölkt, wobei sich auch einige Regenschauer unter das Wetter mischen können. Maximal werden 22 Grad erreicht.

In Sachen Regen ist der Donnerstag dann ein kleiner Lichtblick, da es laut der nordbayern.de-Wettervorhersage weitgehend trocken sein soll. Trotzdem bleibt es mit Höchsttemperaturen von maximal 17 Grad relativ kühl.

Am Freitag kann man nochmal die letzten spätsommerlichen Sonnenstrahlen genießen, denn die Temperaturen steigen laut wetter.com wieder auf 21 Grad an. Außerdem bleibt es tagsüber trocken. Doch schon in der Nacht auf Samstag beginnt wieder das große Schütten: Das ganze Wochenende über soll es heftige Regenschauer geben, die keinen Teil der Region verschonen. Der Wetterochs prophezeit für den Samstag maximal 17 Grad. Auch am Sonntag sollte der Regenschirm auf keinen Fall zu Haus ebleiben!

Bilderstrecke zum Thema Lothar, Kyrill, Egon: Die heftigsten Stürme in der Region In den vergangenen Jahren richteten zahlreiche Stürme und Orkantiefs in Deutschland verheerende Schäden an. Auch Franken war mehrfach betroffen. Orkan Lothar, der im Dezember 1999 eine Schneise der Verwüstung hinterließ, galt damals als "Jahrhundertsturm". Ihm folgten weitere zerstörerische Winterstürme.



nb