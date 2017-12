Es wird weiß: Am Wochenende soll es wieder schneien

Der Winter könnte sich ab Freitag erneut über Franken breit machen - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Schnee, Regen, Wolken - das fränkische Winterwetter kann sich wohl selbst nicht so recht entscheiden, was es denn genau haben möchte. Eine Entscheidung ist für das Wochenende aber sicher - es wird schneien, kalt und nass.

Man kann es auch positiv sehen: Irgendwie hat dieser Schnee ja schon etwas schönes an sich - wäre da nicht auch der Regen, der am Wochenende über Franken vom Himmel fällt. Foto: Kristina Napalan



Am Freitagmorgen kommt es laut dem Wetterochs "zu einer wechselnden Bewölkung mit Schneeschauern, die auch kräftig und gewittrig ausfallen können", die Temperaturen klettern nicht über 3 Grad.

Besserung für das Wochenende ist nicht in Aussicht: Am Samstag kann es demnach immer wieder zu Schneeregen kommen - auch das Portal wetter.de rechnet den ganzen Tag mit einigen nassen Tropfen vom Himmel. Die Werte am Thermostat klettern aber wohl wieder nicht über die 3-Grad-Marke - auch nicht am Sonntag.

Dieser macht das teils verregnet-nasse Winterwetter mit Böen von bis zu 31km/h noch unangenehmer. Was bleibt also am Wochenende noch groß zu tun? Zuhause bleiben oder den Tag in den Erlebnisbädern der Region genießen, scheinen wohl die angenehmsten Alternativen zu sein. Alternativ könnte auch ein Blick in unsere Wochenendtipps Abhilfe schaffen.

Frisch erholt kann man dann nämlich gestärkt in die neue Woche starten - die, zur großer Freude wohl eine angenehmere werden soll. Zwar vermutet der Wetterochs zeitweise Regen und Schnee. Die Temperaturen steigen aber wieder auf bis zu 7 Grad an.