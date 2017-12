Es wird winterlich: Frost und Schnee in Franken

Die Temperaturen sinken - Warnung vor Glätte in der Nacht zum Samstag - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Pünktlich zur Eröffnung des Christkindelsmarkts hat der Winter Franken erreicht. Die Temperaturen sinken in den frostigen Bereich und ab Sonntag fallen wieder dicke Schneeflocken vom Himmel.

Am Sonntag fallen wieder dicke Schneeflocken vom Himmel. Bis dahin bleiben die Temperaturen eisig und der DWD warnt in der Nacht zum Samstag vor Frost. © Matthias Kronau



Wer am Freitagabend zum ersten Mal in diesem Jahr über dern Christkindlesmarkt schlendern will, sollte sich besser dick einpacken oder alternativ mit einem Glühwein wieder aufwärmen. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt eisige Temperaturen um den Gefrierpunkt voraus. Das Niederschlagsrisiko bleibt allerdings recht gering.

Für wen das ganze Weihnachtsmarktspektakel noch zu früh kommt, der kann sich alternativ mit unseren Wochenendtipps beschäftigen und dort die passende Unterhaltung finden.

In der Nacht zum Samstag bis 10 Uhr vormittags warnt der DWD vor leichtem Frost. Und auch im Laufe des Tages bleibt es weiterhin kalt bei -2 bis maximal 1 Grad. Schneien soll es jedoch nicht, dafür kommt ab und zu die Sonne zwischen den Wolken hervor - so prophezeit es der Wetterdienst von nordbayern.de. Ganz anders sieht es im Alpenbereich aus: Dort können die Temperaturen bis in den zweistelligen Minusbereich sinken, so der DWD. Auch mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee ist zu rechnen.

Wir haben hier die schönsten Schneebilder der Region zusammengetragen.

Am Sonntag kommt dann der Schnee. Laut dem Wetterochs setzt dieser am frühen Nachmittag ein und bleibt voraussichtlich bei 1 bis -1 Grad auch liegen. Am Vormittag zeigt sich hier und da noch die Sonne.

Die neuen Wochebeginnt dann voraussichtlich trüb und grau. Zwar steigen die Temperaturen in den leicht positiven Bereich, doch dichte Wolken, Schnee und leichter Regen drücken dann wieder auf die Stimmung.