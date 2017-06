Eskalierte Demo: Afghane soll mit Mord gedroht haben

Herrmann: "Linksautonomen Chaoten" haben die Demo unterwandert - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Weil ein junger Afghane gewaltsam aus einer Nürnberger Berufsschule geholt wurde, blockierten bis zu 300 Menschen gegen seine Abschiebung. Bayerns Innenminister Herrmann nimmt die Polizei in Schutz. Derweil wird bekannt: Der Afghane soll mit dem Mord an Deutschen gedroht haben.

Die Polizei spricht von "massiven Aggressionen", denen sie sich am Berliner Platz ausgesetzt sah. © Michael Matejka



Die Polizei spricht von "massiven Aggressionen", denen sie sich am Berliner Platz ausgesetzt sah. Foto: Michael Matejka



Die Bilder bewegten Deutschland: Vor einer der Berufsschule am Nürnberger Stadtpark zücken Polizisten Schlagstöcke, junge Menschen werden von Pfefferspray getroffen, Fäuste fliegen. Zuvor wurde ein junger Afghane aus dem Klassenzimmer geführt - er soll abgeschoben werden.

Der Einsatz ist umstritten - Teilnehmer der Sitzblockade, die die Abschiebung des 21-Jährigen verhindern sollte, erheben schwere Vorwürfe. Ohne Vorwarnung sei ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden, sagt etwa der Schüler Erich D. "Ich konnte zunächst nichts mehr sehen, es hat eine halbe Stunde total gebrannt", sagt der 19-Jährige. Kommen sehen habe er das nicht.

Nachdem er zunächst schwieg, spricht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann jetzt Klartext. Nach seinen Informationen sei der Protest von der linksextremistisch-autonomen Szene unterwandert worden. Zunächst sei der Einsatz friedlich verlaufen, sagt der CSU-Politiker. "Erst als sich die linksautonomen Chaoten unter die Schüler mischten und die Polizei unter anderem mit Fahrrädern und Flaschen bewarfen, ist die Situation eskaliert." Von Fehlverhalten der Polizei spricht Herrmann nicht.

Es habe mehrere Versuche gegeben, den Afghanen mit Gewalt aus dem Dienstwagen zu befreien. Die Polizei sei zunächst "zurückhaltend vorgegangen", habe es dann aber mit massiven Aggressionen zu tun bekommen, sagt Herrmann. "Klar ist auch, dass die Polizei die gewalttätigen Versuche, den festgenommenen Asylbewerber zu befreien, unterbinden muss, zur Not auch mit Zwangsmitteln."

Zehn Polizisten wurden am Mittwoch am Berliner Platz verletzt. Dabei verlor ein Beamter einen Teil seines Zahns, ein weiterer wurde an der Hand verletzt. Der Rest der Einsatzkräfte erlitt Prellungen und Schürfwunden. Bei den Demonstranten habe es - zumindest nach Informationen der Polizei - keine Verletzten gegeben.

Mehrere Personen wurden noch am Mittwoch festgenommen - einer von ihnen sei ein "polizeibekannter Linksextremist aus dem türkisch-kurdischen Bereich", wie es in einer Pressemitteilung des bayerischen Innenministeriums heißt.

"Bin bald wieder hier und bringe Deutsche um"

Für Wirbel sorgt eine Drohung des Afghanen, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Während seines Abtransportes soll er gerufen haben: "In einem Monat bin ich wieder hier und bringe Deutsche um." Mehrere Polizisten bestätigten die Drohung.

"Wer sich so äußert und wer sich von Anfang an weigert, an der Klärung seiner Identität mitzuwirken, darf keine Perspektive in Deutschland haben und hat jegliche Aussicht auf Duldung selbst verspielt", sagt Innenminister Joachim Herrmann. In Haft muss der 21-Jährige vorerst nicht, das entschied ein Richter am Donnerstag. Die Abschiebung droht dem jungen Mann allerdings weiterhin.

Bilderstrecke zum Thema Abschiebung vor Berufsschule: Gewalt und Tumulte bei Polizeieinsatz Am Mittwochmorgen führte die Polizei einen jungen Schüler aus der Nürnberger Berufsschule am Stadtpark. Der 21-jährige Afghane sollte in sein Heimatland abgeschoben werden. Doch die Situation eskalierte.



tl