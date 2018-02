Eurojackpot: Zwei Mittelfranken gewinnen 5,8 Millionen

Gewinner dürfen sich über jeweils 2,9 Millionen Euro freuen - vor 22 Minuten

MÜNCHEN - Die Glückssträhne für Lotto-Spieler in Bayern hält an: Bei der Eurojackpot-Ziehung vom Freitag erzielten gleich zwei Spielteilnehmer aus Mittelfranken Millionengewinne. Der Jackpot bleibt allerdings unangetastet.

Die beiden Gewinner aus Mittelfranken dürfen sich über jeweils 2,9 Millionen Euro freuen, wie Lotto Bayern am Montag in München mitteilte. Der Jackpot von 90 Millionen Euro wurde am vergangenen Freitag jedoch nicht geknackt.

Mit den beiden neuen Gewinnern hat sich die Zahl der Lotto-Millionäre im Freistaat seit Jahresbeginn auf nun sieben Millionäre erhöht. Erst am vergangenen Mittwoch ging ein Lotto-Gewinn von 8,8 Millionen Euro nach Bayern, dazu ein 1,7 Millionen-Euro-Gewinn aus dem Spiel 77.

dpa