Event-Highlights am Wochenende: Hier gibt's alle Fotos

Sport, Musik, Bier - an Freitag, Samstag und Sonntag war viel geboten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Eventsommer geht weiter - auch wenn sich das Sonnenwetter am Wochenende ein kleines Päuschen gegönnt hat. Trotzdem strömten in der ganzen Region Zehntausende zu "Open Beatz", zum Annafest, zum Erlanger Triahtlon, zum Klassik Open Air, und und und. Hier gibt's alle Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Nürnbergs luftigster Konzertsaal: Das Klassik Open Air in Bildern Es ist eines der beliebtesten Events in Nürnberg: 50.000 Menschen pilgerten am Sonntag an den Luitpoldhain, um dem Klassik Open Air zu lauschen. Im ersten Teil machten die Staatsphilharmonie um Dirigient Markus Bosch den Anfang. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Klassik Open Air im Luitpoldhain: Familien lauschen Philharmonikern Mit Werken von George Gershwin läuteten die Nürnberger Staatsphilharmoniker das Klassik Open Air im Luitpoldhain ein. Trotz des regnerischen Wetters machten es sich einige Familien auf der Wiese gemütlich und lauschten den Klassik-Klängen. Mit Gummistiefeln, Regenponchos und Schirmen ließ es sich aushalten.



Bilderstrecke zum Thema Der Samstag bei Open Beatz: Schlammschlacht par excellence Während am Freitag noch kurze Shorts und Sonnenbrille am Festivalgelände Pflicht waren, mussten sich die Besucher am Samstag gegen jede Menge Wasser wappnen. Weil es den ganzen Tag regnete, glich der Festplatz einem Matschfeld. Das tat der guten Laune jedoch keinen Abbruch. Die Festivalfans tanzten einfach mit Gummistiefeln vor der Bühne.



Bilderstrecke zum Thema Bass, Beats und gute Laune: Nürnberger feiern beim Rathaus-Clubbing Bereits zum fünften Mal lud Oberbürgermeister Ulrich Maly junge Nürnberger, die in den vergangenen zwölf Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, zum beliebten Rathaus-Clubbing in den Wolffschen Bau ein. Zum Motto "Nürnberg loves you" feierten die Gäste am Freitagabend ausgelassen. Bekannte DJs sorgten auf verschiendenen Areas für Bass und Beats.



Bilderstrecke zum Thema Trotz Regen: Forchheim feiert auch am Sonntag auf dem Annafest Die Besucher gingen in den letzten Jahren lieber direkt zum Frühschoppen auf die Keller, als in die Kirche. Deswegen wurde der Festgottesdienst zum ersten Mal direkt am Annafest gehalten. Der Regen kam am Sonntagvormittag allerdings sowohl dem Gottesdienst, als auch dem Frühschoppen in die Quere - hier kommen alle Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Das Bier fließt: Forchheimer Annafest offiziell eröffnet Nur drei Schläge hat's gebraucht, um das Annafest offiziell zu eröffnen: Der Oberbürgermeister von Forchheim, Uwe Kirschstein, zeigte sich begnadet an Fass und Hammer und brachte das Bier gleich beim dritten Schlag zum Fließen. Damit gilt ab jetzt wieder: Elf Tage lang Feier-Alarm im Forchheimer Kellerwald!



Bilderstrecke zum Thema Annafest-Auftakt: Besucher feiern ausgelassen auf dem Kellerberg Nach dem Bieranstich am Freitagabend ging es auf dem Annafest erst so richtig los. Die Hampelshouseband heizte den Besuchern ein, das Bier floss reichlich und die Forchheimer starteten gut gelaunt ins erste Festwochenende.



Bilderstrecke zum Thema Das Höfefest 2018: Intime Einblicke in Fürths grüne Oasen Mit 51 Höfen und über 600 Mitwirkenden setzt das diesjährige Höfefest neue Maßstäbe. Das bei den Fürthern sehr beliebte Fest bietet Einblick in grüne Oasen der Stadt, die sonst eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind.



Bilderstrecke zum Thema Tracht und Traktoren beim Kärwa-Umzug: Ziegelstein lässt's krachen Die Ziegelsteiner lieben ihre Kärwa. Mit Traktoren und Pferden, mit Tracht und jeder - trotz des Regenwetters - Euphorie zogen Hunderte durch den Stadtteil im Nürnberger Norden. Wir haben die Bilder!



Bilderstrecke zum Thema Spitzenleistungen und Regenschlacht: Der 29. Erlanger Triathlon Schwimmen, Radfahren und Laufen in Franken! 800 Sportler kämpften am Sonntag beim 29. Erlanger Triathlon um Bestleistungen und den Sieg. Über Kurz- und Mitteldistanz lieferten sich die Athleten spannende Rennen und ließen sich auch vom schlechten Wetter nicht stören.



Bilderstrecke zum Thema Rad, Wasser, Tartanbahn: 1000 Kinder beim Erlanger Schülertriathlon Das Triathlon-Wochenende in Erlangen hat begonnen: 986 Kinder sind am Freitag beim 30. Erlanger Schülertriathlon dabei gewesen. So viele wie noch nie zuvor. Sie schwammen im Freibad West um die Wette, radelten und liefen am Main-Donau-Kanal so schnell sie konnten. Im Triathlon-Stadion des TV 48 Erlangen sprinteten die Mädchen und Jungs durch das Ziel der Großen. Dort also, wo am Sonntag beim 29. M-net Erlanger Triathlon die Sieger der Kurz- und Mitteldistanz jubeln werden.



Bilderstrecke zum Thema Canalissimo: Bamberger feiern gemütliches Kulturfest am Kanal Für das Canalissimo Kulturfest hätte das Wetter zumindest am Freitagabend nicht schöner sein können. Die Bamberger lauschten bei lauem Sommerabend-Feeling verschiedenen Bands, darunter Boogie Balls, the Honkeytones und Esther Jung. Am Samstag spielte das Wetter bei der venezianischen Nacht zwar nicht ganz so mit, trotzdem schmissen sich einige Bamberger in ihre Kostüme.



Bilderstrecke zum Thema Leichtathletik-Meisterschaft in Nürnberg: Alle Bilder vom Samstag Bei strömendem Regen mussten die Sportler am Samstag ihr Können unter Beweis stellen. Dementsprechend wenige Zuschauer zog es ins Max-Morlock-Stadion, um die jungen Athleten anzufeuern. Diese erzielten trotz der schlechten Wetterbedingungen Höchstleistung.



Bilderstrecke zum Thema "Live am See" in Dechsendorf: Ohrenschmaus für Kabarett-Fans Das Open-Air "Live am See" stand am Samstagabend ganz im Zeichen des Kabaretts. Für viele Lacher im Publikum sorgten D'Raith-Schwestern, Wolfgang Ambros, Willy Astor und Hannes Ringlstetter. Auch wenn die Veranstaltung am Dechsendorfer Weiher etwas unter dem Regen litt, war die Stimmung bei den Zuschauern prächtig.



Bilderstrecke zum Thema Blick in die Kaiserburg: Schlösserverwaltung lud zum Burgfest Am Samstagnachmittag lud die bayerische Schlösserverwaltung zum Burgfest auf die Kaiserburg. Auch bei regnerischem Wetter entpuppte sich Nürnbergs Wahrzeichen als Publikumsmagnet. Bei kostenlosen Rundgängen gab es lange Warteschlangen.



nb