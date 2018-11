Exhibitionist belästigt zwei Frauen in Nürnberg-Langwasser

Unbekannter flüchtete danach - Kripo bittet um Zeugenhinweise - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Mit entblößtem Geschlechtsteil hat ein Unbekannter am Mittwochabend in Nürnberg-Langwasser zwei Frauen sexuell belästigt. Der Mann konnte im Anschluss flüchten - daher bittet die Kripo Nürnberg um Hinweise.

Gegen 22 Uhr waren die beiden Frauen gerade in der Trebnitzer Straße unterwegs, als sie den Unbekannten auf Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 68 neben einer Hecke entdeckten. Der Mann entblößte sich und belästigte die Frauen durch "eindeutige Gestik", so die Polizei. Anschließend folgte er den beiden Damen noch einige Meter. Als der Unbekannte dann aber von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Laut Angaben der Polizei war der Täter in etwa 30 Jahre alt und schlank. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm