Exhibitionist in Feuchtwangen: Mann belästigt Frau am Busbahnhof

Täter konnte unbekannt flüchten - vor 1 Stunde

FEUCHTWANGEN - Am Busbahnhof an der Feuchtwanger Mooswiese entblößte sich ein sexuell erregter Mann am Montagmorgen vor einer Frau. Die Frau erstattete bei der Polizei Anzeige - der Mann ist flüchtig.

Am Montagmorgen, gegen 8.40 Uhr, bemerkte eine Frau am Busbahnhof an der Feuchtwanger Mooswiese einen Mann, der sich ihr gegenüber entblößt und dabei sexuell erregt hatte. Das war bereits das zweite Mal, dass der Mann der Frau gegenüber so aufgetreten ist. Die Frau wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige.

Der Täter konnte unbekannt flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: dunkle Hautfarbe, zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er trug eine helle Jacke, eine braune Mütze und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des beschriebenen Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Rufnummer 09852 6715-0 entgegengenommen.

eli