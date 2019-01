Experte fordert: Kinder erst ab drei Jahren in Krippe

Verhaltensmediziner Sulz: "Emotionale Nahrung bekommen Kinder dort oft nicht" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Verhaltensforscher Serge Sulz sieht blickt kritisch auf die Unterbringung von Kleinkindern in Krippen bevor sie drei Jahre alt sind. Er sagt aber auch: "Die Unterbringung in einer Krippe schadet dem Kind nicht per se."

Fehlt es Menschen im Erwachsenenalter an Urvertrauen, wenn sie schon im Babyalter in einer Krippe betreut werden? Eine Studie warnt davor, dass Kleinstkinder Personal anvertraut werden, das keine natürliche Bindung zu ihnen hat. © Foto: Patrick Pleul/dpa



Fehlt es Menschen im Erwachsenenalter an Urvertrauen, wenn sie schon im Babyalter in einer Krippe betreut werden? Eine Studie warnt davor, dass Kleinstkinder Personal anvertraut werden, das keine natürliche Bindung zu ihnen hat. Foto: Foto: Patrick Pleul/dpa



Herr Sulz, Sie haben die provokative These in den Raum gestellt, dass die Unterbringung in einer Krippe Kindern unter drei Jahren massiv Schaden zufügt. Wie kommen Sie darauf?

Professor Serge Sulz: Das ist so erst mal nicht richtig. Die Unterbringung in einer Krippe schadet dem Kind nicht per se. Die Unterbringung in Krippen, wie wir sie mehrheitlich vorfinden, mit fehlenden Fachkräften, zu wenig Personal und einer Arbeit, die sich nicht an den Grundbedürfnissen der Kinder dieser Altersgruppe orientiert, ist schädlich. Wir haben das wissenschaftlich in einer breit angelegten Studie untersucht.

Welche Grundbedürfnisse haben denn Kinder unter drei Jahren?

Sulz: Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich unterscheide zum Beispiel zwischen Abhängigkeits- und Autonomiebedürfnissen, doch in den ersten Lebensjahren sind es ausschließlich Beziehungsbedürfnisse, die Kinder erleben. Sie brauchen und suchen keine Grenzen, sie suchen Kontakt zu anderen Menschen, konkret zu ihren primären und sekundären Bezugspersonen. Bei ihnen geht es darum, willkommen zu sein, dazuzugehören, Geborgenheit und Wärme zu spüren, Schutz und Sicherheit und Liebe zu erfahren. Schlüsselfigur ist die Mutter, doch auch andere nahestehende Personen, zu denen das Kind eine enge Bindung aufgebaut hat, können diese Bedürfnisse befriedigen.

Das sind doch alles emotionale Faktoren, die gut ausgebildete Erzieherinnen bestimmt in ihrer Arbeit berücksichtigen.

Sulz: Viele Krippen können unseren Erkenntnissen zufolge oft leider nur eine Nahrungs- und Hygiene-Versorgung leisten. Die notwendige emotionale Nahrung bekommen die Kinder dort oft nicht. Das kann an der fehlenden natürlichen Beziehungsbindung zwischen Erzieherin und Kind liegen, aber auch am häufig bestehenden Zeit- und Personalmangel in den Einrichtungen. So verbringen Kleinst- und Kleinkinder viele Stunden des Tages mit fremden Personen, die keine natürliche Bindung zu ihnen haben. Das frustriert sie emotional sehr.

"Struktur der meisten Krippen nicht für unter Dreijährige geeignet"

Warum ist die natürliche Bindung denn so wichtig, warum kann sie nicht durch liebevolle Betreuung in einer Krippe ersetzt werden?

Sulz: Mit höherer Wahrscheinlichkeit können Mutter, Vater oder auch die im Haus wohnende Oma oder eine andere nahestehende Person eine für das Kind passendere Versorgung gewährleisten, da sie das Kind in seiner Individualität viel besser kennen als eine fremde Bezugsperson. Es ist unmöglich im Rahmen einer Krippenbetreuung auf die Individualität des einzelnen Kindes einzugehen. Dazu fehlt die Nähe zwischen den Menschen, das Gefühl tiefer Zuneigung. Aber vor allem ist es ein zeitliches und personelles Problem. Aus meiner Sicht ist die gesamte Struktur der allermeisten Krippen nicht für unter Dreijährige geeignet. Besonders dann nicht, wenn sie bei nur einem Elternteil aufwachsen, denn dann ist ihr Bedürfnis nach Bindung aufgrund der Lebenssituation meist noch größer.

Was passiert denn, wenn Kinder in aus Ihrer Sicht schlechten Krippen betreut werden?

Sulz: Um sich zu emotional ausgeglichenen und sozial kompetenten Erwachsenen zu entwickeln, brauchen Kinder eine beträchtliche Menge an Zeit sowie die feinfühlige Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen. Es geht um die sichere Bindung im Kindesalter. Ist diese nicht geschehen, bleibt das Bindungssystem auch im Erwachsenenalter aktiv und so bleiben diese unsicheren Menschen ein Leben lang auf der Suche nach Bindung. Sie müssen lernen mit einer Reihe von Handicaps zu leben, da ihnen das Urvertrauen und damit der Glaube an zuverlässige Beziehungen zu anderen Menschen fehlt. Meist mangelt es an den sozio-emotionalen Fähigkeiten, um selbst später gute tragfähige Beziehungen zu entwickeln. Wir wissen heute, dass in der Kindheit sicher gebundene Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren eine viel höherer Lebensqualität haben als vormals ungebundene Kinder. Die sichere Bindung im Kindesalter ist also ein sehr hohes Gut!

Gibt es auch Anzeichen beim Kleinst- und Kleinkind, das ein Alarmsignal für Eltern sein könnte, dass sich das Kind in der Krippe nicht wohlfühlt?

Sulz: Man sollte immer wachsam sein, wenn sich das Kind verändert. Es wird vielleicht sogar pflegeleichter oder es entwickelt Verhaltensstörungen. Ist ein Kind besonders still, hat es Probleme mit dem Schlafen oder massive Trennungsangst so kann das ein Zeichen für mangelnde sichere Bindung sein.

"Es muss den Müttern freigestellt sein, zu entscheiden"

Heißt das im Umkehrschluss, Sie lehnen die Betreuung von Kleinst- und Kleinkindern in Krippen grundsätzlich ab?

Sulz: Nein, es muss den Müttern freigestellt sein, zu entscheiden, ob sie ihre Kinder in den ersten Jahren bei sich daheim betreuen oder in eine Kinderkrippe geben wollen, um selbst arbeiten gehen zu können. Und zwar ohne schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle. Dafür muss die Fremdbetreuung aber bestimmte Kriterien erfüllen. Das belegen unsere Ergebnisse eindeutig.

Welche?

Sulz: Erst mal sollte das Kind mindestens zwölf Monate alt sein und nur halbtags außer Haus betreut werden. Dann müsste der Personalschlüssei in Kinderkrippen 1 zu 2 oder 1 zu 3 sein, um auf die emotionalen Bedürfnisse der Kleinst- und Kleinkinder eingehen zu können. Und das sollte nicht nur als optimales Besetzungsverhältnis gelten, sondern als realistisches. Das bedeutet, dass der reale Personalschlüssel ein bis zwei zusätzliche Erzieherinnen enthalten muss, um Urlaubs-, Krankheits-, oder Fortbildungstage zu berücksichtigen. Hinzu kommt eine fundierte Ausbildung der Kräfte. Eine einjährige Ausbildungszeit als Kinderpflegerin oder eine ein paar Wochen dauernde Umschulung nach einer anderweitigen Ausbildung reichen keinesfalls aus, um diese anspruchsvolle Tätigkeit ausführen zu können.

Was halten Sie vom bayerischen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz?

Sulz: Damit hat das ganze Übel angefangen! Besser wäre es gewesen, den Kindern ein Recht zu geben, zu Hause betreut zu werden. Es wurden durch das Gesetz in Bayern zahlreiche Krippen auf die Schnelle gebaut, obwohl für dieses Alter speziell ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher fehlten. In Baden-Württemberg gibt es diesen Anspruch nicht, dafür sind die Krippen dort mehrheitlich viel besser aufgestellt, als die bayerischen. Der Personalschlüssel ist dort besser, es herrschen höhere Qualitätskriterien, die Ausbildung der Erzieherinnen ist besser, ebenso wie ihre Bezahlung. Da lohnt ein Blick über den Tellerrand.

Interview: Michaela Zimmermann E-Mail