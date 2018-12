Experten sicher: Tanken wird schon bald wieder billiger

ADAC sieht bereits in der vergangenen Woche Entspannung an den Zapfsäulen - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Der Gang an die Zapfsäule tat vielen Deutschen in den vergangenen Wochen und Monaten besonders weh, die Spritpreise schnellten in die Höhe. Der ADAC sieht jetzt eine Entspannung an den Tankstellen der Republik. Und der Mineralölverband macht Autofahrern noch mehr Hoffnung.

Einmal Tanken, schon ist der Geldbeutel leer - selten waren die Kraftstoffpreise so hoch wie im November, das hat jetzt der ADAC errechnet. Trotz sinkender Rohölpreise und nur geringen Schwankungen beim Euro-Kurs erreichten die Kosten für Benzin und Diesel neue Jahreshöchststände. Ein Liter Super E10 kostete demnach im Durchschnitt 1,526 Cent - 1,2 Cent mehr als noch im Oktober. Noch heftiger fielen die Schwankungen beim Diesel aus, der legte um rund 4 Cent zu.

Jetzt sagt der ADAC eine Entspannung an den Zapfsäulen der Republik voraus. Die Automobilexperten vermelden etwa einen Rückgang von 2,1 Cent beim Super-Kraftstoff innerhalb einer Woche, beim Diesel seien es ebenfalls rund zwei Cent gewesen. "Trotz des saisonalen Effekts einer erhöhten Heizölnachfrage, die Diesel tendenziell verteuert, war der Preisunterschied in den Vorjahren deutlich größer", teilt der ADAC mit. Die Schwankungen innerhalb eines Tages seien allerdings enorm - laut der Auswertung des Clubs tanken Autofahrer am günstigsten zwischen 15 und 17 Uhr sowie zwischen 19 und 22 Uhr.

Ausgerechnet das Wetter dürfte zudem dabei helfen, dass der Sprit künftig wieder billiger wird - das sagte ein Sprecher des Mineralölverbandes gegenüber Antenne Bayern. Durch den Dauerregen der vergangenen Tage seien die Pegel des Rheins etwa wieder etwas angestiegen. "Das macht den Transport für Treibstoff günstiger", sagt ein Vertreter des Interessenverbundes. Bereits in den vergangenen Tagen seien die Preise gesunken - ein Trend, der laut dem Verband eine Zeit lang anhalten dürfte.

tl