Explodierende Deo-Dose ließ Hauswand einstürzen

Eltern und zwei Kinder verletzt - Höhe des Sachschadens bislang unbekannt - vor 42 Minuten

BAD KISSINGEN - Kleine Ursache, große Wirkung: Nach der Explosion einer Deo-Dose sind im unterfränkischen Bad Kissingen ein Elternpaar und dessen zwei Kinder durch eine einstürzende Hauswand verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Montag war es nach einem technischen Defekt an einer Dunstabzugshaube zu dem Zwischenfall gekommen. Die Deo-Dose, die neben der Abzugshaube in einer Handtasche gesteckt habe, sei plötzlich explodiert und habe die leichte Zwischenwand in sich zusammenfallen lassen. Die Eltern sowie ihre vier Jahre und ein Jahr alten Kinder wurden leicht verletzt und kamen allesamt in eine Klinik. Die Höhe des Sachschadens blieb zunächst unklar.

dpa