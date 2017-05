Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste am Samstagnachmittag den Autobahnrasthof in Berg (Landkreis Hof) an der A9 räumen. Ein Gefahrguttransporter, der dort abgestellt war, drohte zu explodieren. Die Ladung im Inneren hatte sich aufgrund der Wärme zu sehr aufgeheizt. © NEWS5 / Fricke