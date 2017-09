Explosiver Fund in Saal: Scharfe Handgranate entdeckt

Granate stammte aus dem zweiten Weltkrieg - vor 21 Minuten

SAAL AN DER DONAU - Ein Sondengeher hat am Donnerstagnachmittag in Saal auf einem Feld eine Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Da die Granate keinen Bügel mehr hatte, war sie hochgefährlich und musste von Spezialisten gezündet werden.

In Saal an der Donau war am Donnerstagnachmittag ein Sondengeher auf einem Feld beim Waldhaus unterwegs. Dort stieß er nach Angaben der Polizei auf eine Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg, die schon stark oxidiert war. Außerdem fehlte der Bügel, weshalb von ihr höchste Gefahr ausging. Spezialisten des Sprengkommandos zufolge, konnte man die Granate nicht mehr sicher an einen anderen Ort transportieren. Nach einer Absperrung durch die Feuerwehr, wurde die Weltkriegsgranate also von den Spezialisten gefahrlos auf dem Feld gezündet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.