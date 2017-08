"Extrem heftige Regengüsse": Warnung vor Gewitter

Sehr feuchte Luftmasse vom Mittelmeer läutet Temperatursturz ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Da kommt was auf uns zu. Nach dem sommerlichen Mittwoch kündigt sich Unheil am Himmel über Nordbayern an. Bereits in der Nacht auf Donnerstag könnte es heftig krachen. Experten rechnen mit schweren Unwettern und starken Regengüssen.

Ab Donnerstag zieht eine Schlechtwetterfront über die Region: Schwere Gewitter und ein drastischer Temperatursturz sind die Folge. © Olaf Weinmann



Ab Donnerstag zieht eine Schlechtwetterfront über die Region: Schwere Gewitter und ein drastischer Temperatursturz sind die Folge. Foto: Olaf Weinmann



Hoffentlich haben Sie das schöne Wetter am Mittwoch noch einmal in vollen Zügen genossen. Denn es braut sich etwas zusammen: Ab 22 Uhr sollen laut Wetterochs die ersten Gewitter über die Region rauschen. Schuld ist dem fränkischen Wetterexperten zufolge "eine vom westlichen Mittelmeer stammende sehr feuchte Luftmasse", die auf "extrem heftige Regengüsse" hindeute. Das Risiko von Hagel und Sturmböen sei "mäßig". Wie beruhigend...

Im weiteren Verlauf der Nacht donnert und blitzt es munter weiter - erst am Donnerstagmittag soll der Spuk vorbei sein. Die Temperaturen rauschen analog zu den Gewittern in den Keller: Am Donnerstag werden maximal 22 Grad erreicht, am Freitag schlimmstenfalls nur noch 14. Brrr!

Die Regenwahrscheinlichkeit am Donnerstag beträgt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de satte 60 Prozent. Der Freitag lässt uns dann sofort wissen, dass er nicht mehr zum August, sondern schon zum September gehört: Der Wetterochs warnt vor großen Niederschlagsmengen, die Quecksilbersäule im Thermometer fällt und fällt - vorerst dürfte es das mit den hochsommerlichen Temperaturen gewesen sein.

Der Samstag und Sonntag versprechen leider keine Besserung. Es bleibt weiterhin regnerisch und frisch bei Temperaturen um die 15 Grad.

Der Blick auf das Wetter in Europa bei Wetter.de verrät: Am Wochenende ist Deutschland der Nordpol Europas, niedrigere Temperaturen als bei uns hat es einzig in Skandinavien. Der Herbst ist wohl nicht mehr fern.

nb