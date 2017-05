"Ey Mann, wo ist mein Auto?" Mann findet Wagen nicht mehr

Statt im Parkhaus stand das Fahrzeug am Straßenrand - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Ein vermeintlicher Autoklau hat sich im unterfränkischen Aschaffenburg als Schusseligkeit entpuppt. Ein 28-Jähriger meldete seinen Dienstwagen als gestohlen, doch plötzlich tauchte das Fahrzeug wieder auf.

Laut Polizeiangaben meldete ein 28 Jahre alter Mann seinen Dienstwagen am Freitag als gestohlen. Er war davon übrzeugt, dass er seinen Skoda Superb am Donnerstag im Parkhaus der City-Galerie in der Goldbacher Straße in der Aschaffenburger Innenstadt abgestellt hatte.

Die Beamten übernahmen daraufhin die Ermittlungen - und meldeten schnell Erfolg: Am Samstag entdeckten Aschaffenburger Zivilpolizisten den Skoda unversehrt und ordnungsgemäß geparkt in der Friedrichstraße - und nicht, wie vom Fahrer angenommen, im Parkhaus des Einkaufszentrums. Ihm drohen trotz des verursachten Polizeieinsatzes keine Konsequenzen. "Der Mann muss das nicht bezahlen", sagte ein Polizeisprecher. "Wir haben sowas öfter."

