Fahranfängerin weicht Reh aus: BMW versinkt in Fluss

Freiwillige Feuerwehr und Abschleppdienst setzen Kran zur Bergung ein - vor 24 Minuten

SCHIERLING - Schock für eine 18-Jährige und ihre Beifahrerin: Kurz vor Mitternacht musste die junge Frau am Freitag mit ihrem BMW in Schierling (Landkreis Regensburg) einem Reh ausweichen. Doch das Auto landete nach dem Manöver in einem Fluss und füllte sich zügig mit Wasser.

Kurioser Unfall in der Oberpfalz: Bis zum Dach füllte sich der Wagen mit Wasser, nachdem der BMW nach einem Ausweichmanöver im Fluss gelandet war. © NEWS5 / Auer



Laut Angaben der Polizei Neutraubling war die 18-Jährige am Freitag um 23.50 Uhr auf einem Feldweg unterwegs, der parallel zur großen Laber verläuft. Mit ihm BMW saß eine zweite junge Frau. Plötzlich querte ein Reh den Feldweg - die Fahranfängerin schaffte es, mit ihrem Wagen eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden. Doch das Ausweichmanöver endete folgenschwer: Das Auto kam vom Weg ab und landete in der Großen Laber, einem Fluss, der sich neben der Straße entlang schlängelt.

Laut Polizei geland es den beiden Frauen aber aus eigener Kraft, aus dem Auto zu steigen, bevor der BMW sich mit Wasser gefüllt hatte. Sie blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schierling und ein Abschleppdienst zogen das Fahrzeug anschließend mit Hilfe eines Krans aus dem Wasser. Der Schaden liegt bei rund 8000 Euro.

