Fahrer sofort tot: Transporter rast ungebremst auf Stauende

SCHWEINFURT - Der Mann hatte wohl keine Überlebenschance: Auf der A7 bei Schweinfurt starb am Montagnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters. Zuvor prallte er mit hoher Geschwindigkeit auf das Heck eines Lasters. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Die Feuerwehr ist rund um die Unfallstelle im Großeinsatz. Foto: NEWS5 / Merzbach



Die Front ist komplett deformiert, die Scheibe zersprungen, der Transporter fast nicht mehr als solcher erkennbar: Bilder des Unfalls auf der A7 am Kreuz Schweinfurt-Werneck lassen vermuten, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen prallte der Fahrer mit seinem slowenischen Kleintransporter auf das Heck eines Lasters. Er übersah ein Stauende.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter so stark beschädigt, dass für den Mann am Steuer keine Überlebenschance mehr bestand", sagt die Polizei. "Er war offenbar sofort tot." Der Fahrer des vorausfahrenden Lasters kam wohl mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

"Vermuten, dass der Fahrer übermüdet war"

Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei hat jedoch einen Verdacht. "Wir vermuten aufgrund einer Zeugenaussage, dass der Fahrer abgelenkt oder übermüdet war", sagte ein Sprecher der Polizei. Er sei bereits zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen. "Wir gehen aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Sprinter ungebremst auf den Sattelzug aufgefahren ist." Die Staatsanwaltschaft hat bereits einen Gutachter an die Autobahn berufen. Er soll den genauen Hergang klären.

Die A7 bleibt am Kreuz Schweinfurt-Werneck in nördliche Richtung vorerst komplett gesperrt. Die Polizei schätzt, dass der Verkehr erst gegen 20.30 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann. Neben dem Transporter muss wohl auch der Laster von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

