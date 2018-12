Fahrer verletzt: Frontalzusammenstoß bei Neuhof an der Zenn

Die Straße musste komplett gesperrt werden - vor 1 Stunde

NEUHOF AN DER ZENN - Ein Autofahrer übersah am Montagmorgen beim Überholen auf der Straße zwischen Trautskirchen und Neuhof (Landkreis Neustadt/Aisch) einen entgegenkommenden Lieferwagen. Sie kollidierten frontal. Beide Fahrer wurden verletzt.

Am Montag gegen 7 Uhr kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Trautskirchen und Neuhof an der Zenn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Toyota wollte einen anderen Wagen überholen. Er übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Lieferwagen. Die beiden Autos prallten frontal zusammen. Laut Polizei wurde ein Insasse schwer, ein anderer mittelschwer verletzt. Lebensgefahr bestand allerdings keine. Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

