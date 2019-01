Fahrerflucht: Auto erfasst Fußgängerin und lässt sie verletzt zurück

LOHR AM MAIN - Ein Autofahrer fährt eine Fußgängerin an - und türmt. Die 38-jährige Frau bleibt mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen, Sanitäter bringen sie später in eine Klinik. Der Vorfall im Landkreis Main-Spessart lässt die Polizei ratlos zurück.

Ein Autofahrer erfasst eine Fußgängerin und fährt davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen (Symbolbild). © NN-Archiv



Am Sonntagabend wurde eine Fußgängerin in Lohr am Main von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss an den Unfall ohne anzuhalten fort. Die Frau wurde von Sanitätern erstversorgt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise.



Gegen 18.50 Uhr wollte die 38-jährige Fußgängerin vom Bahnhof her kommend eine Überquerungshilfe auf einem Zubringer zur B26 kreuzen, als ein silbernes Auto sie erfasste. Die Frau blieb nach den Aufprall schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Wagens fuhr hingegen ohne anzuhalten davon. Die 38-Jährige wurde von einem Ersthelfer aufgefunden und nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort von einem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall-Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw handeln. An der Unfallstelle wurde eine schwarze Radkappe gefunden, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen könnte.

Die Polizei suchte nach Eintreffen vergeblich nach dem silberfarbenen Pkw, der bei dem Unfall vermutlich beschädigt wurde. Sie bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Personen, die zum Unfallzeitpunkt in der Nähe der Unfallstelle für die Ermittlungen relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das Unfallfahrzeug oder den Fahrer geben können, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter Tel. 09302/910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

