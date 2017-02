Fahrerflucht mit 1 PS: Pferdeäpfel überführen Kutscher

GRAFENRHEINFELD - Ein Kutschpferd hat am Montagvormittag seinen Besitzer quasi selbst überführt. Die Hufspuren und die "verlorene Ladung" des Rosses hatte die Schweinfurter Polizei auf die richtige Fährte gelockt.

Ein 78-Jähriger lenkte seine Kutsche laut Polizei gegen 11.50 Uhr in Grafenrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) auf einer Straße am Sand. Plötzlich scheute das Kutschpferd - wegen Baulärm, vermuten die Beamten - und die Kutsche touchierte ein am Straßenrand geparktes Auto.

Obwohl der Kutscher dies nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei wohl bemerkt hatte, fuhr er mit seinem Gespann einfach weiter. Allerdings beobachtete ein Zeuge den Unfall und verständigte sofort die Polizei.

Die Beamten leiteten umgehend eine - recht ungewöhnliche - Fahndung ein. Die Polizisten verfolgten die Kutsche anhand der Hufspuren und der Pferdeäpfel, die das Kaltblut hatte fallen lassen, über Feldwege bis in den heimatlichen Stall des Mannes. Dort räumte der 78-Jährige den Unfall ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

