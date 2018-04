Fahrzeuge für den Terror: Ex-Torwart aus der Region verurteilt

Bosnier unterstützte Islamisten - Hauptangeklagter wollte Nachwuchs anwerben - vor 10 Minuten

MÜNCHEN - Das Oberlandesgericht München hat drei Männer wegen Unterstützung einer Terrorgruppe in Syrien und unerlaubten Kriegswaffenbesitzes zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Unter ihnen sind ein Hassprediger, der in Nürnberg aktiv war sowie ein ehemaliger Torwart der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth.

Wegen Beihilfe einer Terrorgruppe und unerlaubten Kriegswaffenbesitzes wurde ein 30-Jähriger am Dienstag vor dem Oberlandesgericht verurteilt. Der ehemalige Torhüter spielte auch in der 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. © Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / WoZi



Wegen Beihilfe einer Terrorgruppe und unerlaubten Kriegswaffenbesitzes wurde ein 30-Jähriger am Dienstag vor dem Oberlandesgericht verurteilt. Der ehemalige Torhüter spielte auch in der 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Foto: Sport-/Pressefoto Wolfgang Zink / WoZi



Der 34 Jahre alte Hauptangeklagte Izudin J., der aus Bosnien-Herzegowina stammt und laut Recherchen der Nürnberger Zeitung mehrfach in Nürnberg Nachwuchs-Islamisten werben wollte, muss drei Jahre in Haft. Er war im März 2017 in der Region Nürnberg festgenommen worden. Zuvor war er bereits mehrfach in Nürnberg aktiv gewesen. J. hatte im November 2013 erneut versucht, in Nürnberg Fuß zu fassen. Zwischenzeitlich hatte er für zehn Jahre die Region Nürnberg verlassen, zuvor hatte er in Pappenheim und Treuchtlingen gelebt.

Ende 2013 wollte er die Moschee der Islamischen Gemeinde Nürnberg in der Hessestraße als Zentrale für seine Aktivitäten nutzen – um Kämpfer und Spendengelder für den dschihadistischen Einsatz in Syrien zu gewinnen. Er hatte versucht, eine Genehmigung für die Erteilung von Unterricht zu bekommen, was ihm der Moscheevorstand verwehrt hatte. Recherchen hatten dazu geführt, dass der Vorstand J. ein sofortiges Hausverbot erteilte. Der Verdächtige lebte im Anschluss wohl jahrelang in Ägypten, wo er sich an der Al-Azhar-Universität zum Prediger ausbilden lassen wollte. Erst am 22. Oktober 2016 war er nach Deutschland zurückgekehrt. J. soll als Salafistenprediger bundesweit Spenden für den Dschihad in Syrien gesammelt haben – auch gemeinsam mit Salafisten wie Pierre Vogel und Ibrahim Abou-Nagie ("Die wahre Religion" und "Lies").

Im Besitz von Kriegswaffen

Seine beiden Mitangeklagten erhielten Bewährungsstrafen von zwei Jahren beziehungsweise von einem Jahr und zehn Monaten. Einer von ihnen ist der Bosnier Emil K. (30), der ein Jahr lang in einer Reservemannschaft von Greuther Fürth gespielt hat. Außerdem soll er noch für die SpVgg Weiden, den KFC Uerdingen und den ASV Neumarkt aktiv gewesen sein. Der andere ist Mehdi D. (38) und stammt aus dem Kosovo.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Angeklagten 2014 in Syrien die islamistische "Dschunud al-Scham" ("Die Soldaten Syriens") im Kampf gegen die syrische Regierung mit der Lieferung von zwei Fahrzeugen unterstützt hatten. Außerdem hätten sich die Männer im Juli 2013 selbst im syrischen Kriegsgebiet aufgehalten und eine vollautomatische Kalaschnikow dabeigehabt. Das Sturmgewehr gilt als Kriegswaffe. Das Gericht sprach die drei aber von dem Vorwurf frei, auch einen Krankenwagen an die "Dschunud al-Scham" geliefert zu haben. Der Krankenwagen sei zwar von Bayern nach Syrien transportiert worden. Es sei nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug an eine rein humanitäre Einrichtung übergeben wurde.

Stephanie Rupp E-Mail