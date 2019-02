Falscher Empfänger: Rauschgift-Bestellung im Darknet fliegt auf

SULZBACH-ROSENBERG - Dieser falsche Briefumschlag wurde teuer. Weil ein Mann in Sulzbach-Rosenberg bereits Mitte 2018 Rauschgift im Darknet bestellte und dieses an eine vorgetäuschte Adresse liefern ließ, klingelte am Ende die Polizei an der Tür des Täters.

Die Polizei Sulzbach-Rosenberg präsentiert die Ergebnisse der Ermittlungen, die bei der Durchsuchung gefunden wurden. © Polizei Sulzbach-Rosenberg



Konkret gab der 26-jährige Täter eine Adresse in Nordrhein-Westfalen an. Als der Eigentümer dieser Adresse völlig verdutzt das illegale Paket öffnete, schaltete er direkt die Polizei ein. In der Post enthalten: wenige Gramm Crystal. Die Polizei nahm die Lieferung an sich und ermittelte jetzt den eigentlichen Empfänger. Dieser war in Sulzbach-Rosenberg gemeldet. Vergangenen Dienstag klingelten die Ermittler mit einem Durchsuchungsbeschluss an der Tür. In der Wohnung wurden sie schnell fündig: Geringe Mengen Kokain, Amphetamin, Marihuana und LSD-Tabletten wurden sichergestellt. Zudem fanden die Ermittler K.o.-Tropfen sowie drei Kilogramm einer indonesischen Substanz, die aktuell noch genauer untersucht wird. Die Ermittlungen dauern an, der 26-Jährige bleibt vorerst auf freiem Fuß.

