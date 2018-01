In den 1970er Jahren baute der nun verstorbene Ulrich Wegener die GSG 9 auf. Trainiert hat sie auch schon in der Region: Vor genau 42 Jahren fand in Buchau nördlich von Pegnitz eine Großübung von Terror-Spezialeinheiten statt - auch die GSG 9 war mit von der Partie.

Großeinsatz für die Feuerwehren im Landkreis Cham am Mittwochnachmittag: Eine Schreinerei in Weiding (Landkreis Cham) stand in Vollbrand. Obwohl die Einsatzkräfte die Flammen schnell unter Kontrolle hatten, brannte das Gebäude in der Industriestraße fast völlig ab. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro.