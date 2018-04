Familiendrama in Oberbayern: Mutter tötet ihren Sohn

Dreijähriger tödlich verletzt - Mutter versuchte sich selbst anzuzünden - vor 1 Stunde

BAAR-EBENHAUSEN - Eine Mutter hat in der Nacht zum Mittwoch im oberbayerischen Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen) ihren dreijährigen Sohn getötet. Laut Polizei benutzte die 36-Jährige dazu ein Messer.

Nach der Tat versuchte die Frau, sich das Leben zu nehmen, indem sie ihre Kleidung anzündete. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der Großvater hatte den Buben im Kinderzimmer gefunden, nachdem ihn Schreie im Haus aufgeweckt hatten. Die Kriminalpolizei in Ingolstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatablauf aufgenommen.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

