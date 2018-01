Fasching 2018 in Franken: Wir haben alle Bilder!

Prunksitzungen, Umzüge und Kinderfasching in der ganzen Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Überall in Franken sind derzeit wieder die Faschings-Fanatiker los und feiern die fünfte Jahreszeit ausgiebig. Alle Bilder der prachtvollen Garden und neckischen Narren gibt's hier!

Wenn der Bund Deutscher Karneval (BDK) zum Freundschaftstreffen lädt, ist das ein Ritterschlag für den Gastgeber. Beim 24. Treffen waren am Wochenende 79 Gruppen aus Süddeutschland in Spalt zu Gast.

Die Grüne Garde der Großen Karnevalsgesellschaft Fürther Kleeblatt 1912 e. V. ließ es am Samstag ordentlich krachen. Es flogen die Beine hoch in die Luft und das Kleeblatt verbreitete frischen grünen Duft.

Kaum wiederzuerkennen und doch mit so viel Wiedererkennungswert: Die Faschingskostüme, mit denen Markus Söder Jahr für Jahr zu überraschen versucht, sind mehr als originell. Wir haben dem jecken Treiben eine Bildergalerie gewidmet: Markus Söders Faschingskostüme von 2000 an - bis heute.

Eine knuddelsüße Kindergarde, lustige Einlagen und tolle musikalische Untermalung: Bei der Prunksitzung am Samstag in Herzogenaurach war einiges geboten. Und das Publikum feierte den Fasching in vollen Zügen.

In der Berchinger Europahalle zeigte sich nicht nur das Prinzenpaar der Hechtonia - Garde und Schautänzer starteten mit in die neue Faschingssaison 2018.

Der Galaabend der Stadtgarde Pegnitz bot so einiges: Eigene und befreundete Garden zeigten ihr tänzerisches Können und Komiker nahmen mit (musikalischen) Sketchen das Leben in Pegnitz und der Weltpolitik aufs Korn. Zum Motto-Abend "Kamera läuft" waren nicht nur Thomas Gottschalk, sondern auch Angela Merkel und Donald Trump zu Gast.

Bilderstrecke zum Thema

Am Samstagabend bebte die Stadthalle in Ebermannstadt: Cowboys, Indianer, die Gardentänzer und Narren ließen den Elferrat und das Prinzenpaar jubeln. So lässt es sich ausgelassen in die Saison 2018 starten!